意大利经济：央行认为第三季GDP已微幅萎缩

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透罗马10月23日 - 意大利央行周四表示，意大利今年第三季经济料已呈萎缩，因国际紧张局势损及出口展望，且家庭与企业信心减弱。
“根据目前可得的指标，第三季国内生产总值(GDP)应该已微幅下滑，”意大利央行在最新的10月经济报告中表示。
“外部需求展望已变得更加不明确，反映出地缘政治紧张情势。去年底出现的家庭与企业信心复苏，也在夏季出现停滞。”
自从2007年经济危机开始以来，意大利GDP已萎缩约9%，第二季GDP下滑0.3%，如果GDP连续第二季出现下滑，将令意大利陷入衰退。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。