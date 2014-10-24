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债券 | 2014年 10月 24日 星期五 12:21 BJT

意大利经济：央行认为第三季GDP已微幅萎缩

路透罗马10月23日 - 意大利央行周四表示，意大利今年第三季经济料已呈萎缩，因国际紧张局势损及出口展望，且家庭与企业信心减弱。

“根据目前可得的指标，第三季国内生产总值(GDP)应该已微幅下滑，”意大利央行在最新的10月经济报告中表示。

“外部需求展望已变得更加不明确，反映出地缘政治紧张情势。去年底出现的家庭与企业信心复苏，也在夏季出现停滞。”

自从2007年经济危机开始以来，意大利GDP已萎缩约9%，第二季GDP下滑0.3%，如果GDP连续第二季出现下滑，将令意大利陷入衰退。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
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