中国基金：证监会批准利得财富受让纽银西部基金公司49%股权

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透上海10月24日 - 中国大型财富管理机构--上海利得财富管理公司周五宣布，其受让纽银西部基金公司49%股权的交易已获中国证监会批准，成为国内财富管理行业首家入股公募基金公司的机构。
利得财富是自纽约银行梅隆资产管理国际有限公司接手该部分股权。转让获批后，纽银西部基金公司将转成内资企业，西部证券 持有纽银西部基金其余的51%股权。
西部证券今日公告显示，纽银西部基金公司注册资本为3亿元人民币，其中利得财富的出资额为1.47亿元。不过双方均未透露利得财富获得该笔股权的交易金额。
利得财富隶属于利得金融服务集团，后者是一家以资产管理为主的综合性金融服务集团，近年来在资产管理、财富管理、互联网金融三大板块上进行战略布局。
此前，国内一些理财机构已先后参股国内公募基金公司的子公司，例如诺亚 间接参股万家共赢资产管理公司、好买财富参股华安基金在上海自贸区的子公司、利得此前亦参股了华富基金子公司上海华富利得资产管理公司。
业内人士曾表示，理财机构入股基金公司，将使其能在股票二级市场投资、海外市场投资方面与基金展开深入合作，使得他们的产品线更加丰富。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6