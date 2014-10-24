中国基金：证监会批准利得财富受让纽银西部基金公司49%股权

路透上海10月24日 - 中国大型财富管理机构--上海利得财富管理公司周五宣布，其受让纽银西部基金公司49%股权的交易已获中国证监会批准，成为国内财富管理行业首家入股公募基金公司的机构。

利得财富是自纽约银行梅隆资产管理国际有限公司接手该部分股权。转让获批后，纽银西部基金公司将转成内资企业，西部证券 持有纽银西部基金其余的51%股权。

西部证券今日公告显示，纽银西部基金公司注册资本为3亿元人民币，其中利得财富的出资额为1.47亿元。不过双方均未透露利得财富获得该笔股权的交易金额。

利得财富隶属于利得金融服务集团，后者是一家以资产管理为主的综合性金融服务集团，近年来在资产管理、财富管理、互联网金融三大板块上进行战略布局。

此前，国内一些理财机构已先后参股国内公募基金公司的子公司，例如诺亚 间接参股万家共赢资产管理公司、好买财富参股华安基金在上海自贸区的子公司、利得此前亦参股了华富基金子公司上海华富利得资产管理公司。