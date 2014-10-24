台湾货币市场：两周短率区间高位徘徊高档，下周留意月底紧缩效应

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
* 下周留意月底紧缩效应
* 两周短率区间高位徘徊
* 短票利率持稳既有区间
记者 詹静宜
路透台北10月24日 - 台湾银行间跨月短率周五区间高位仍在0.49%。交易员指出，下周为月底最后一周交易，银行间对跨月资金调度较显保守，目前仅约四家银行对票券商开放跨月拆款，使跨月拆款利率区间高位持续徘徊高档。
展望下周，他们表示，因少数大型行库负数操作得宜并确定月底资金回流，令银行间周四当日及累积超额准备皆为负数；但整体银行间月内资金仍显宽裕，只是跨月拆款资金流动性欠佳。下周料有更多银行开放供给跨月拆款资金，可望舒缓下周跨月资金情势。
〞这个月有比上月松，月底还是会有紧缩效应。〞一位大型公营银行交易员说。
交易员认为，周五积数算三天份，吸引部分银行趁机调整积数，今日银行间月内资金拆借容易。目前银行间资金情势依旧是月内资金偏松、跨月资金难寻，多数银行对跨月资金偏向观望，待月底资金状况底定后再开放释出跨月拆款资金，下周料有更多银行加入跨月资金供给行列。
本地时间12:27时：
--台币兑美元 暂升0.2分报30.403。
--台湾加权股价指数 跌1.15%，报8,634.89点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，亦同上日；两周拆款利率区间暂在0.388-0.490%，上日为0.385-0.490%。
**短票利率持在既有区间**
短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，今日发票量持平偏少，短票利率持在既有区间不变，下周发票量也趋少，月底料短票利率波动不大，顶多跨月短票利率区间高位靠向0.63%。
“这个月来讲，应该是平静无波，下周发票量没有增加，月底应该只有区间高位稍有压力。”另一位大型票券商交易员说。
票券商交易员认为，此前尽量避开资金落点月底附近，希望落点平均分配以分散风险，已先行避开落点这周五及下周五月底最后一个交易日，避免引起月底短票利率波动。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%，短票主要交投持续转向跨月，而跨月自保30天期短票成交区间落在0.61-0.62%，交投大致持平上日%
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.609%，前日在0.605%。
台湾央行周五存单到期金额为1,125.5亿，存单发行金额待稍晚公布。
下周央行存单到期总额为1兆883.1亿台币，落点分别为周一2,125.1亿、周二971亿、周三851.5亿、周四3,332亿及周五3,603.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负107亿台币，累积超额准备为负13亿台币、加计前期1%的超额准备为1,119亿台币。
**附买回利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周五持平。交易商表示，寿险筹措中国银行 美元计价优先股交割款效应已告结束，今日未见投信明显提解，资金相对平稳。
市场人士指出，下周进入月底，预料还是有例行的资金需求，RP利率区间有机会微幅上移，但不至于出现找不到钱的窘境。
〞投信已没有赎回，续作没问题。〞一位票券商交易员表示。
台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿日前抢进中国银行 美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分在0.62%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。
今日有和平电力5亿台币公司债到期。
下周公债/公司债/金融债的交割、还本情况为：周一和平电力15亿台币公司债到期、周三元大银行17亿金融债交割、高雄银行 6.5亿金融债交割、远东新 15亿公司债还本;周四中租迪和20亿公司债交割。(完) (集体采写 董永年; 审校 张喜良)
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6