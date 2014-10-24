台湾货币市场：两周短率区间高位徘徊高档，下周留意月底紧缩效应

* 下周留意月底紧缩效应

* 两周短率区间高位徘徊

* 短票利率持稳既有区间

记者 詹静宜

路透台北10月24日 - 台湾银行间跨月短率周五区间高位仍在0.49%。交易员指出，下周为月底最后一周交易，银行间对跨月资金调度较显保守，目前仅约四家银行对票券商开放跨月拆款，使跨月拆款利率区间高位持续徘徊高档。

展望下周，他们表示，因少数大型行库负数操作得宜并确定月底资金回流，令银行间周四当日及累积超额准备皆为负数；但整体银行间月内资金仍显宽裕，只是跨月拆款资金流动性欠佳。下周料有更多银行开放供给跨月拆款资金，可望舒缓下周跨月资金情势。

〞这个月有比上月松，月底还是会有紧缩效应。〞一位大型公营银行交易员说。

交易员认为，周五积数算三天份，吸引部分银行趁机调整积数，今日银行间月内资金拆借容易。目前银行间资金情势依旧是月内资金偏松、跨月资金难寻，多数银行对跨月资金偏向观望，待月底资金状况底定后再开放释出跨月拆款资金，下周料有更多银行加入跨月资金供给行列。

本地时间12:27时：

--台币兑美元 暂升0.2分报30.403。

--台湾加权股价指数 跌1.15%，报8,634.89点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.385%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.410%，同上日；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，亦同上日；两周拆款利率区间暂在0.388-0.490%，上日为0.385-0.490%。

**短票利率持在既有区间**

短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，今日发票量持平偏少，短票利率持在既有区间不变，下周发票量也趋少，月底料短票利率波动不大，顶多跨月短票利率区间高位靠向0.63%。

“这个月来讲，应该是平静无波，下周发票量没有增加，月底应该只有区间高位稍有压力。”另一位大型票券商交易员说。

票券商交易员认为，此前尽量避开资金落点月底附近，希望落点平均分配以分散风险，已先行避开落点这周五及下周五月底最后一个交易日，避免引起月底短票利率波动。

今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%，短票主要交投持续转向跨月，而跨月自保30天期短票成交区间落在0.61-0.62%，交投大致持平上日%

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.609%，前日在0.605%。

台湾央行周五存单到期金额为1,125.5亿，存单发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆883.1亿台币，落点分别为周一2,125.1亿、周二971亿、周三851.5亿、周四3,332亿及周五3,603.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负107亿台币，累积超额准备为负13亿台币、加计前期1%的超额准备为1,119亿台币。

**附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周五持平。交易商表示，寿险筹措中国银行 美元计价优先股交割款效应已告结束，今日未见投信明显提解，资金相对平稳。

市场人士指出，下周进入月底，预料还是有例行的资金需求，RP利率区间有机会微幅上移，但不至于出现找不到钱的窘境。

〞投信已没有赎回，续作没问题。〞一位票券商交易员表示。

台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿日前抢进中国银行 美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分在0.62%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。

今日有和平电力5亿台币公司债到期。