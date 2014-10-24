亚洲金融：中印等21国决定成立亚洲基础设施投资银行，明年底投入运作

路透北京10月24日 - 中国、印度、新加坡等21国周五在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB)，并正式签署《筹建亚投行备忘录》。该投行法定资本为1,000亿美元，初始认缴资本目标为500亿美元左右，实缴资本为认缴资本的20%。

新华网报导称，备忘录签署以后，域内意向创始成员国将启动章程谈判和磋商，预计各国在2015年内完成章程谈判和签署工作，使亚投行在2015年底前投入运作。

代表中国签约的中国财政部长楼继伟表示，目前各意向创始成员国同意将以国内生产总值（GDP）衡量的经济权重作为各国股份分配的基础，因此中国将持有最大股份。

“但中国在亚投行并不刻意寻求‘一股独大’，也不一定非要占到50%，随着亚投行成员的增多，中国的占股比例会相应下降。”楼继伟说。