亚洲金融：中印等21国决定成立亚洲基础设施投资银行，明年底投入运作

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透北京10月24日 - 中国、印度、新加坡等21国周五在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB)，并正式签署《筹建亚投行备忘录》。该投行法定资本为1,000亿美元，初始认缴资本目标为500亿美元左右，实缴资本为认缴资本的20%。
新华网报导称，备忘录签署以后，域内意向创始成员国将启动章程谈判和磋商，预计各国在2015年内完成章程谈判和签署工作，使亚投行在2015年底前投入运作。
代表中国签约的中国财政部长楼继伟表示，目前各意向创始成员国同意将以国内生产总值（GDP）衡量的经济权重作为各国股份分配的基础，因此中国将持有最大股份。
“但中国在亚投行并不刻意寻求‘一股独大’，也不一定非要占到50%，随着亚投行成员的增多，中国的占股比例会相应下降。”楼继伟说。
亚投行将是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，按照多边开发银行的模式和原则运营，重点支持基础设施建设。总部将设在北京。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6
路透巴黎4月28日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布的法国通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。