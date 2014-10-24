《台湾金融市场一周展望》埃博拉扩散令台股病恹恹，FED会议加重观望

* 埃博拉疫情发展不利台股，市场关注美联储会议、

* 台股上档压力颇重，观察年线反压能否突破

* 汇市温和涨跌，债市稍受惠避险需求

记者 高洁如

路透台北10月24日 - 人人闻之色变的埃博拉病毐在纽约证实新增病例，令亚股不振，台股也应声下挫。台湾金融市场下周除关注美国联邦储备理事会(FED)的会议结论之外，埃博拉疫情若进一步扩散，也可能阻碍台股逐步收复年线的目标。

分析师指出，纽约市证实埃博拉病例令美股期指下跌，台股毫不犹豫的跟进。在本波美股、欧股的反弹格局中，台股已成落弱反弹的跟进者，回升力道不若欧美股市，若疫情进一步恶化，将使台股挑战站回年线约8,874点的努力幻灭。

〞台股过得了年线再说，过不了的话也不会有什么行情。〞台新投顾总经理庄明书说。

至于下周的美联储会议，庄明书表示，先前全球金融市场下挫令人忧虑景气转差，但近期金融市场的反弹回升，让美联储松了一口气，如期缩减宽松购债的举措更有余裕，市场大都预期美联储应会如期在本次会议宣布结束宽松购债。

只不过，庄明书表示，观察美股的财报，和过去不同的是，S&P500的个股对第三季的获利虽然上修，但对第四季的获利却是普遍下修的，对今年全年、以至于明年全年的获利也在下修当中，获利调降之下，本益比会走高，这对股市回升更为不利。

华南永昌投顾董事长储祥生则认为，美联储的宽松政策退场已成既定事实，现在重点是升息时点，目前预估这不会造成市场的不利因素，台股终将还是看国际股市的脚步。

只不过，台股反弹弱势，年线及先前台股的跳空下跌反压目前都有压力，储祥生认为，台股下周料还是在8,650-8,800点区间盘整。

纽约市长稍早证实市医院一名医生的埃博拉病毒测试结果呈阳性

美国联邦储备理事会将于下周二-周三召开议息会议，台北时间周四凌晨公布会议结果。

**外资料保守**

外资动向方面，尽管外资已连续二日在台股买超，但是中国信托台湾活力基金经理人周俊宏表示，这不表示外资就此回心转意。他认为，大盘价涨却量缩至今年新低量，追价意愿很低，且季线正式穿破半年线，代表大盘中期走弱讯号浮现。

〞台股尚未站回年线之前，暂以跌深反弹看待。〞周俊宏表示。他也认为，虽然就基本面或成长性新兴亚洲国家条件都不差，但欧、日经济体面临通缩疑虑、埃博拉疫情屡传扩散危机，目前国际大环境不稳定，外资偏保守的操作态度暂难扭转。

不过汇市方面外资的动向则不明显。

台币兑美元 本周一直在极狭幅区间内游走，几无显着变化。尽管期间邻近韩元 已上冲下洗，在岸人民币 也似趋强之下，但台币仍不动如山，令市场交易盘更觉意兴阑珊。

汇银人士指出，国际美元走势涨跌交错，国际经济前景又带有隐忧，使得主要货币近期均在区间来回，只是台币的区间相较其他币别更显局促，本周以来一直在30.370-30.420的窄幅区间内游走。

市场预估，除非下周美联储(FED)公开市场委员会(FOMC)能指出令市场偏好的方向，否则台币要大幅突破亦不容易。

〞我认为FED声明有机会偏向温和一点，美元就有机会疲弱一些...台币或许可以很小幅的偏升动一点。〞一外资银行交易员说。

交易员另外也指出，由于下周将进入本月最后一周交易，出口商的抛汇力道有机会增加，这也使得台币略略偏升的机会多了几分。

但是，多数交易员也说，即使下周台币真的随着美元修正回档而偏强，其幅度也将十分有限。主要因本周台币数度测试走升，均无法突破30.370的本周高位，且央行似乎也对台币在30.400附近徘徊的接受度高，让价位较难具体突破。

他们预估，下周台币的波动区间或在30.320-30.420间来回。30.400-30.420间料将吸引出口商进场卖出美元。

**债市氛围偏暖**

债市方面，交易商表示，埃博拉疫情的发展让投资人避险需求持续升温，且台股空头趋势明显，加权股价指数 若跌破8,500点前低，也将有利于债市走多。

只不过，债市交易员并未认为这可能长期利好债市。此外，交易员认为，市场如何解读美联储利率决议的声明内容也颇为重要，若确认升息时点将延后，殖利率就会再跌一波，反之则面临弹升压力。

一位证券商交易员则称，美联储鸽派当道，预料下周会议仍将保留维持超低利率相当长时间的字眼，对债市形成保护伞。

另一银行交易员也预期，美联储本次会议声明应该会打迷糊仗。声明将强调欧洲经济疲弱的现况，会影响美国经济的复苏。

不过也有人认为，美国10年指标公债 殖利率从上周低点1.865%回升了约40个基点，若升息延后预期强烈，技术线型不致变得相对疲弱，所以操作上还是保守谨慎些。