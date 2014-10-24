中国货币市场：IPO密集推升隔夜需求，但宽松预期令回购利率波动有限

路透上海10月24日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 七天及14天涨幅较上日略甚。交易员表示，场内隔夜品种需求大增，因今日多只新股密集发行，缴税也在陆续进行。但机构对时点因素过后的宽松预期仍存，且对融入长期资金动力不大，回购利率波动有限。

他们并指出，在大行稳定性资金供给仍在持续的背景下，短期流动性扰动有限，惟各期限品种供求结构性差异现象明显。

“市场一早就是隔夜少，7天尤其是14天以上，供给还可以，”上海一银行交易员称，资金融出方主要集中在政策性银行和个别大行。

上海另一银行交易员亦表示，今日主要新股申购比较多，还有缴税，导致部分机构甚至加点融入隔夜资金，但是市场还是存在强烈的不会收紧预期，所以并不太愿意拿七天品种。

“借的人还是想隔夜死扛，都觉得过两天就好，所以确定紧不了多久，”她称。

今日海洋王、中电电机等沪深股市合计有6只新股首次公开发行（IPO），资金解冻日为10月29日。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )

从成交量来看，华北另一银行交易员认为，早间市场隔夜资金成交量已经远超4,000亿，而七天成交在500亿左右，14天则100亿不足，更长期限资金成交更是寥寥，市场需求结构性差异明显,而成交偏少，也导致七天和14天价格涨幅略高；目前新股等因素对资金面扰动影响并不大，流动性宽松的预期仍旧存在。

此外，前述上海交易员亦认为，现在外汇占款等对流动性的投放补充作用在逐步降低，央行需要寻找其他的基础货币投放方式，预计未来进一步放松仍是大概率。

中国9月全部金融机构外汇占款虽再度转为正增长，但数额仅为11.4亿元人民币。分析人士普遍相信，为弥补未来基础货币供应量的缺口，央行仍需采用多种工具继续释放流动性。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4269 2.4330 -0.61

七天 3.0597 2.9819 +7.78

14天 3.5210 3.4699 +5.11

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8000 1.0850 -28.50

七天 3.4050 3.8300 -42.50

14天 3.5050 3.7000 -19.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 2.5100 +0.00

七天 3.0900 2.9900 +10.00

14天 3.5200 3.4300 +9.00

Shibor

其中:隔夜 2.4230 2.4190 +0.40

七天 2.9450 2.9320 +1.30

三个月 4.4825 4.4910 -0.85