欧洲能源：德国总理梅克尔称，欧盟下周将讨论提供乌克兰过桥贷款

路透布鲁塞尔10月24日 - 德国总理梅克尔周五表示，欧盟与乌克兰下周将讨论对乌克兰提供一笔过桥贷款，让乌克兰能够预付未来几个月的俄罗斯天然气费用。

“有必要提供一定金额的过渡性融资，”梅克尔在欧盟峰会首日后对记者表示。

在欧盟执委会居中斡旋之下，俄国与乌克兰周二进行了最新一轮会谈，试图解决乌克兰天然气欠款争议。会谈并未达成协议，预计10月29日将再次会谈。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，双方几近达成协议，但卡在乌克兰如何事先支付11月与12月天然气款项的问题上。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)