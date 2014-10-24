欧洲能源：德国总理梅克尔称，欧盟下周将讨论提供乌克兰过桥贷款

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透布鲁塞尔10月24日 - 德国总理梅克尔周五表示，欧盟与乌克兰下周将讨论对乌克兰提供一笔过桥贷款，让乌克兰能够预付未来几个月的俄罗斯天然气费用。
“有必要提供一定金额的过渡性融资，”梅克尔在欧盟峰会首日后对记者表示。
在欧盟执委会居中斡旋之下，俄国与乌克兰周二进行了最新一轮会谈，试图解决乌克兰天然气欠款争议。会谈并未达成协议，预计10月29日将再次会谈。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示，双方几近达成协议，但卡在乌克兰如何事先支付11月与12月天然气款项的问题上。(完) (编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。