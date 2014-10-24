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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 13:01 BJT

香港股市：连二跌，受地产股跌势拖累

路透上海10月24日 - 香港股市周五连续第二天走低，受地产股跌势拖累。

恒生指数 小跌0.1%，至23,300.1点。恒生国企指数 跌0.4%。

本周以来，恒生及国企指数分别上涨1.2%及1.6%。

第一上海证券策略员叶尚志指出，23,000点关卡为恒指提供支撑，由于港股自9月初以来已下跌约8%，他预期大盘将向上测试。

地产股下跌，华润置地 挫低2%，但分析师表示，预计政府将出台更多措施支撑地产业。(完)
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