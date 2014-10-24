香港股市：连二跌，受地产股跌势拖累

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱

根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)