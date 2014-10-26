主要国家经济指标预测--10月27日****

台湾已公布经济指标--2017/4/17
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月27日(一) -- 美国建筑许可(万户) 9月修正值 -- 101.8 0900 德国Ifo企业景气判断指数 10月 104.3 104.7 企业现况指数 110.0 110.5 企业预期指数 98.9 99.3 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.2% +2.0% 民间贷款 -1.3% -1.5% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.8% 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 10月 -- 正31 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 58.8 服务业PMI 58.0 58.9 1400 美国成屋待完成销售指数 9月 -- 104.7 指数变动(较前月) +0.5% -1.0% 2100 韩国消费者信心指数 10月 -- 107 2350 日本零售销售(较上年同期) 9月 +0.6% +1.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月24日(五) 0600 德国GfK消费者信心指数 11月 8.5 8.0 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 8月 -0.1% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -3.1% -- 0830 英国GDP(较前季) 第三季初值 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.0% +3.0% 0900 意大利薪资通胀(较前月) 9月 持平 -- (较上年同期) +1.1% -- 1000 意大利消费者信心指数 10月 101.4 101.0 1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 46.7 47.0 (完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北4月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,018.50亿台币。 --104甲7期2息6.375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)505.7亿台币： 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/2
* 短率持稳低位 * 银行资金偏松急寻去化管道 * 短票利率低位交投比重增加 * RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周五持稳低位区间。资金调度人士表示，即将迈入 下旬，银行间资金水位越垫越高，资金满满急寻有效去化管道，让短率交投略见缓跌压力； 下周关注台湾央行在美国公布半年度汇率操纵观察名单后对双率操作的态度。 他们表示，今日有大行再度微降票券商一周拆款利率1个基点，其他银行与票券商承作 一周拆款利率也趋跌至0.32-0.34%，凸显目前资金情势较显宽裕，银行间资金去化压力偏大 。 〞今天都没人来要钱，好可怜，钱都销不出去。〞一位资金拆出方银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，今日的资金需求仍旧疲弱，成交以到期续作为主，经本周 短率向下调整后，料续跌空间将趋缓且有限。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元