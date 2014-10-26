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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 07:23 BJT

****主要国家经济指标预测--10月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    
    10月27日(一)
     --   美国建筑许可(万户)                     　     9月修正值           --      101.8
    0900  德国Ifo企业景气判断指数                          10月           104.3     104.7
                 企业现况指数                                             110.0     110.5
                 企业预期指数                                              98.9      99.3
    0900  欧元区M3货供额(较上年同期)                        9月           +2.2%     +2.0%
                  民间贷款                                                -1.3%     -1.5%
                  M3三个月移动平均年增长率                                  --      +1.8%
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                    10月             --       正31
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              10月初值           --       58.8
                    服务业PMI                                              58.0      58.9
    1400  美国成屋待完成销售指数                            9月             --      104.7
                            指数变动(较前月)                              +0.5%     -1.0%
    2100  韩国消费者信心指数                               10月             --        107
    2350  日本零售销售(较上年同期)                          9月           +0.6%     +1.2% 

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段            现值    预估值
    
    10月24日(五)
    0600  德国GfK消费者信心指数                            11月             8.5      8.0
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                  8月            -0.1%      --
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                           -3.1%      --
    0830  英国GDP(较前季)                            第三季初值            +0.7%   +0.7%
                 (较上年同期)                                              +3.0%   +3.0%
    0900  意大利薪资通胀(较前月)                            9月             持平      --
                        (较上年同期)                                       +1.1%      --
    1000  意大利消费者信心指数                             10月            101.4   101.0 
    1400  美国新屋销售年率(万户)                            9月             46.7    47.0 (完)
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