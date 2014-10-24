中国投资：今年境外投资料再创新高，已进入双向投资发展新阶段--发改委官员

路透北京10月24日 - 中国国家发改委副主任胡祖才称，中国已经进入双向投资发展的新阶段，未来中国将推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，并预计今年全年中国境外直接投资总额将再创新高。
他在第六届中国对外投资合作洽谈会上表示，未来中国将不断优化和规划营商环境，进一步统一内外资法律法规，保持外资政策稳定、透明、可预期；推进金融教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，进一步放开一般制造业，继续吸引外资企业来华投资兴业，并鼓励外商投资向中西部地区转移。
“中国将不断扩大企业对外投资，设立企业对外投资的逐级地位，支持企业创新方式，走出去开展绿地投资、并购投资等。”胡祖才称。
他指出，近年来中国利用外资的结构不断优化，服务业已经成为利用外资最多的领域，而中西部地区利用外资规模和质量持续提升。
数据显示，中国已成为外商投资的主要目的地。截至2013年底，中国累计接收外商投资约1.4万亿美元，2009至2013年已连续五年成为世界第二大引资国。
胡祖才并称，中国将不断扩大企业对外投资，进一步简化审批程序，对境外投资实行备案维护的管理模式，来进一步促进投资的便利化。
此外，中国企业正在加快走出去的步伐。截至2013年底，中国企业境外投资存量已达到6,600亿美元，是2000年的33倍，涉及到农业、能源、基础设施、制造业等多个领域。2013年中国境外直接投资首次突破了1,000亿美元，达到1,078亿美元，比上一年增长22.8%，继续成为第三大对外投资国。
中国商务部部长助理张向晨周三表示，未来五年中国对外投资增幅都会保持在10%左右，而中国谈判投资保护协定，一个新的重点是考虑海外企业的合法权益如何得到保护。 （完）
(发稿 倪蔚丹；审校 李文科/曾祥进)