《路透晚报》--10月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政治：推动审判权和执行权分离，建重大决策终身责任制--四中全会

周四闭幕的中国中共十八届四中全会提出，优化司法职权配置，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点，最高人民法院设立巡回法庭，探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院，探索建立检察机关提起公益诉讼制度。 PDF专刊 link.reuters.com/beh33w

--中国经济：明年有条件争取GDP增长7%，增速目标宜调低--国研中心专家

中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周五表示，中国经济正在向新常态过渡的进程中，在尚未探明新的均衡增长点之前，经济运行将持续承压；预计明年有条件争取国内生产总值（GDP）增长7%，并建议明年调低经济增速目标。

--中国房地产：9月全国房价21个月来首现同比下跌，但环比跌幅收窄

中国主要城市9月房价21个月来首次出现同比下跌，且一线城市中上海和广州房价同比亦步入下滑；不过在地方政府纷纷出手救市情况下，虽然环比仍连续第五个月下跌，但跌幅收窄。

--中国就业：三季度末城镇登记失业率4.07%，前三季新增就业1,082万人--人社部

中国人力资源社会保障部周五公布，三季度末城镇登记失业率为4.07%，比二季度下降0.01个百分点。该失业率自2010年9月以来几乎一直维持在4.1%左右，只在2013年三季度曾降至4.04%。

--中国投资：今年境外投资料再创新高，已进入双向投资发展新阶段--发改委官员

中国国家发改委副主任胡祖才称，中国已经进入双向投资发展的新阶段，未来中国将推进金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开放，并预计今年全年中国境外直接投资总额将再创新高。

--路透调查：中国经济未来一年料逐季放缓，料通胀温和利率持稳

路透综合10多家机构调查结果显示，未来一年中国通胀将保持相对温和，经济增速会逐季放缓；但央行在利率方面预计继续按兵不动。

【金融】

--中国保险：保监会鼓励险资开展境外投资，但国际化配置切忌急于求成

中国保监会副主席陈文辉周四表示，保险资金实现国际化配置是大势所趋，国内保险业应通过加快这一进程，在全球范围内寻找收益高、风险低的优质资产组合。保监会鼓励有实力、有能力的机构开展境外资产投资。

--香港金融：银行业的经修订资本规则与新订的流动性规则今刊宪

为提高银行体系抵御金融震荡的能力，香港政府周五表示，《2014年银行业（资本）（修订）规则》及《银行业（流动性）规则》今日刊宪，以便明年1月1日实施第二阶段《巴塞尔协议三》规定。

--中国金融：人民币国际化也是推动实体经济结构改善的过程--社科院专家

中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员徐奇渊近期指出，推进人民币国际化，不仅仅是金融主管部门的关注点，产业、贸易主管部门的政策引导，以及金融市场、实体经济两个方面的政策协调，也都极为重要。

--亚洲金融：中印等21国决定成立亚投行，为中国倡议的新多边开发机构

中国倡议设立的亚洲区域新多边开发机构的筹建工作进入新阶段。中国、印度、新加坡等21国周五在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB)，初始认缴资本目标为500亿美元左右，拟在明年底开始运作。

【固定收益】

--中国债市：质押券明确评级对应原则，交易所回购拟弱化评级依赖

中国交易所质押式回购融资在逐步降低折扣系数后，又进一步明确评级对应原则控制风险。中国证券登记结算有限责任公司周四发布通知，明确回购质押券主体评级认定采用“债项评级对应主体评级基础上的孰低原则”，以解决发行人有多个不同评级产生的矛盾情况。

--中国债市：*ST超日破产重整获债权人会议通过，协鑫硅片业务是否注入未确定--报载

陷入债务危机和经营困境的中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司，周四下午举行了破产重整的债权人会议，上海证券报周五报导，最终债权人们通过投票表达了对目前方案的认可，令*ST超日避免破产清算命运，而有传言称协鑫集团将向超日注入硅片资产问题未获确定。

--中国货币市场：IPO密集推升隔夜需求，但宽松预期令回购利率波动有限

中国银行间资金市场周五主要回购利率七天及14天涨幅较上日略甚。交易员表示，场内隔夜品种需求大增，因今日多只新股密集发行，缴税也在陆续进行。但机构对时点因素过后的宽松预期仍存，且对融入长期资金动力不大，回购利率波动有限。

--中国债市动态：消息淡静现券和IRS窄幅震荡，30年国债结果指示意义不强

中国银行间债市周五现券收益率和IRS(利率互换)先涨后跌，但变化幅度有限。目前市场对后市仍维持谨慎乐观预期，惟消息寡淡，向上向下动力均不强劲，因此只能窄幅震荡。

--中国票据市场：转贴利率本周跌幅加剧，SLF消息提振收票热情

中国票据市场本周转贴利率跌幅加剧。交易员表示，受股份制银行获SLF(常备借贷便利)消息提振，周内即便存在新股集中申购、缴税等扰动因素，但难撼市场流动性乐观预期，进一步提振机构收票热情。

--新债招标：中国30年国债利率略低预期，获大型保险及大行需求支撑

中国财政部周五早间招标的30年期固息国债中标利率略低于预期，现券整体乐观情绪仍在，从10年和30年国债利差来看，50个bp左右的利差基本符合预期，因此该债定位合理。

【外汇】

--中国汇市：中间价续贬推动人民币早盘微跌，短期市场方向仍不明朗

中国人民币兑美元周五早盘跟随中间价微幅走贬，盘中波动不大。中间价已连续第三天走弱，市场购汇最近相对较多，但今日大行结汇力量明显增多，令人民币即期维持窄幅整理。

--《离岸人民币综述》香港内房债未受内地调控政策松绑提振，两地收益率背离

内地房地产调控政策松绑举措出台后，在香港发行的房地产债却对利好有些“充耳不闻”，呈现价格下跌、收益率上行，与内地同类产品近期表现背道而驰。分析人士认为，两地的房地产债走势背离除了在资产的货币属性有根本区别之外，投资者风险偏好和投资风格也大相径庭，房地产边际改善的预期对于境外债券投资而言影响有限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，反弹动力不足大盘延续调整

中国股市沪综指周五震荡近收平，延续调整走势。分析师指出，十八届四中全会公报符合市场预期，市场未形成新的炒作主线，盘面热点散乱。由于目前偏负面因素较多，经济走弱预期及新股申购分流资金压力令大盘缺乏持续反弹动力。

--中国基金：证监会批准利得财富受让纽银西部基金公司49%股权

中国大型财富管理机构--上海利得财富管理公司周五宣布，其受让纽银西部基金公司49%股权的交易已获中国证监会批准，成为国内财富管理行业首家入股公募基金公司的机构。

--中国个股：京东方投220亿元在成都建六代线，不会通过资本市场筹资

中国最大的液晶面板生产企业--京东方科技集团股份有限公司周五公告称，与成都市政府周四签署合作协议，将投资220亿元人民币在成都建设第六代液晶面板线，资金自筹，不会通过资本市场筹资。

--《中国大宗商品综述》上海自贸区现货交易平台显雏形，为人民币国际化添柴加薪