台湾央行：共发行1,125.5亿台币存单，存单发行余额持平上日

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北10月24日 - 台湾央行周五公布，共发行1,125.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,125.5亿相较，存单发行余额持平。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,072.5
91天期 0.93 45
182天期 1.05 8
央行上日共发行4,022亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,688亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负107亿台币，累积超额准备为负13亿台币、加计前期1%的超额准备为1,119亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6
路透巴黎4月28日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布的法国通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。