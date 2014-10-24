《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*厦门路桥建设 40 2 6 10/27簿记建档 兴业银行 AA+(中诚信) 10/28 10/29
集团 招商银行 AA(中债资信)
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*北京国有资本 200 10 6 10/27簿记建档 中国银行 AAA 10/28 10/29
经营管理中心 北京银行
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*中国中冶 120 30 6 10/27簿记建档 国开行 AAA(中诚信) 10/28 10/29
北京银行 AA+(中债资信)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*山东宏桥新型 30 10 12 10/29簿记建档 招商银行 AA 10/30 10/31
材料
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*安信证券 41 12 3 10/29招标 浦发银行 AAA 10/30 10/31
(最高发行余额) 中信银行
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*南京新工投资 60 20 12 10/31簿记建档 南京银行 AA+ 11/3 11/4
集团 建设银行
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江苏交通控股 30 30 12 10/24-27簿记 交通银行 AAA 10/28 10/29
浦发银行
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强生控股 4.25 4.25 12 10/27簿记建档 上海银行 AA+ 10/29 10/30
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大同煤矿集团 50 25 12 10/27簿记建档 招商银行 AAA 10/29 10/30
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新疆中泰集团 30 10 12 10/27簿记建档 国开行 AA 10/28 10/29
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安徽高速公路 20 10 12 10/27簿记建档 浦发银行 AAA 10/28 10/29
控股集团 兴业银行
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北京首都公路 60 30 12 10/27簿记建档 光大银行 AAA 10/28 10/29
发展集团
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洛娃科技实业 20 5 12 10/27簿记建档 华夏银行 AA- 10/29 10/30
集团
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扬州城建国资 20 5 12 10/28簿记建档 建设银行 AA+ 10/29 10/30
控股集团 浦发银行
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亿阳集团 12 8 12 10/28簿记建档 华泰证券 AA- 10/30 10/31
北京银行
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杭州萧山 5 2.5 12 10/28簿记建档 农业银行 AA 10/29 10/30
水务集团
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广发证券 130 30 3 10/28招标 建设银行 AAA 10/29 10/30
(最高发行余额) 农业银行等
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西部证券 23 6 3 10/28招标 浦发银行 AA 10/29 10/30
(最高发行余额)
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金元证券 16 5 3 10/28招标 浦发银行 AA 10/30 10/31
(最高发行余额)
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中信国安集团 60 40 12 10/28簿记建档 中信证券 AA+ 10/29 10/30
农业银行
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鞍山城建投 10 5 12 10/30簿记建档 招商银行 AA+ 10/31 11/3
发展公司
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牡丹江国资 10 3 12 10/30簿记建档 中信建投证券 AA 10/31 11/3
投资控股 南京银行
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河北国资控股 20 5 12 10/30簿记建档 民生银行 AA 10/31 11/3
运营公司
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*中国轻工集团 12 5.5 5 10/29簿记建档 建设银行 AA+ 10/30 10/31
进出口银行
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*山东黄金集团 50 30 永续中票 10/31簿记建档 兴业银行 AAA 11/3 11/4
(第3年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 中国银行
(每三年重置利率，若未赎回第4年开始+300bp)
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*新疆天富集团 4.5 4.5 5 10/31簿记建档 中国银行 AA 11/4 11/5
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宝钢集团 20 10 3 10/27簿记建档 建设银行 AA 10/28 10/29
广东韶关钢铁 (广东恒健投资控股提供担保) 光大银行
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武汉商贸国有 9 4 5 10/27簿记建档 中信银行 AA 10/29 10/30
控股集团
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天津城市基础 100 30 7 10/28簿记建档 国开行 AAA 10/29 10/30
设施建设投资集团 渤海银行
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陕西高速公路 50 10 5 10/28簿记建档 招商银行 AA+ 10/29 10/30
建设集团 兴业银行
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重庆水利投资 15 5 永续中票 10/28簿记建档 浦发银行 AA+ 10/30 10/31
集团 (第5年末发行人赎回权，每五年重置利率)
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丹东港集团 20 10 5 10/28簿记建档 中信证券 AA 10/30 10/31
(第3年末投资人回售选择权) 中信银行
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济南西城投资 20 15 5 10/29簿记建档 兴业银行 AA+ 10/30 10/31
开发集团 3 3
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河北国资控股 10 5 5 10/30簿记建档 民生银行 AA 10/31 11/3
运营公司
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北京京城机电 12.5 12.5 5 10/30簿记建档 北京银行 AA+ 10/31 11/3
控股公司 中信银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
(整理 边竞；审校 丁淑琴)