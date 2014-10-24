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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 13:37 BJT

澳洲股市：收高，纽约埃博拉病例消息令大盘削减涨幅

路透10月24日 - 澳洲股市周五上涨0.5%，受金融类股等涨势支撑，但由一位最近从西非回到纽约的医生埃博拉病毒检测呈阳性的消息，拖累指标股指从高位拉回。

澳股S&P/ASX 200指数 上涨29.07点，收于5,412.20点，盘中触及高位5,425.70点。(完)
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