香港金融：银行业的经修订资本规则与新订的流动性规则今刊宪

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透香港10月24日 - 为提高银行体系抵御金融震荡的能力，香港政府周五表示，《2014年银行业（资本）（修订）规则》及《银行业（流动性）规则》今日刊宪，以便明年1月1日实施第二阶段《巴塞尔协议三》规定。
财经事务及库务局发言人表示，实施第二阶段《巴塞尔协议三》有关资本及流动性的规定能进一步提升银行及银行体系抵御金融震荡的能力，并使香港与最新的国际监管标准接轨。此举对香港作为主要国际银行及金融中心至关重要。
金管局发言人称，本地认可机构一般而言均资本充裕。截至2014年6月底，平均资本充足率达16.1%，相信银行业已就实施有关规定作好充分准备。
香港金融管理局称，该局一直与银行业紧密沟通，透过规则及补充指引咨询，落实第二阶段《巴塞尔协议三》规定中的资本及流动性标准。其内容涵盖：多项缓冲资本要求及适用于系统重要性银行的“较高吸收亏损能力要求”、“流动性覆盖比率”。
政府表示,上述附属法例文件会于本月29日提交立法会会省,以进行先订立后审议程序。（完） (记者 赵红梅；审校 曾祥进)
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6