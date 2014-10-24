香港金融：银行业的经修订资本规则与新订的流动性规则今刊宪

路透香港10月24日 - 为提高银行体系抵御金融震荡的能力，香港政府周五表示，《2014年银行业（资本）（修订）规则》及《银行业（流动性）规则》今日刊宪，以便明年1月1日实施第二阶段《巴塞尔协议三》规定。

财经事务及库务局发言人表示，实施第二阶段《巴塞尔协议三》有关资本及流动性的规定能进一步提升银行及银行体系抵御金融震荡的能力，并使香港与最新的国际监管标准接轨。此举对香港作为主要国际银行及金融中心至关重要。

金管局发言人称，本地认可机构一般而言均资本充裕。截至2014年6月底，平均资本充足率达16.1%，相信银行业已就实施有关规定作好充分准备。

香港金融管理局称，该局一直与银行业紧密沟通，透过规则及补充指引咨询，落实第二阶段《巴塞尔协议三》规定中的资本及流动性标准。其内容涵盖：多项缓冲资本要求及适用于系统重要性银行的“较高吸收亏损能力要求”、“流动性覆盖比率”。