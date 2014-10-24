版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 14:17 BJT

欧洲金融：法国财长称银行业压力测试将恢复对该行业的信心

他补充称，“我认为这将让欧元区银行体系的实力具有信誉，”

欧元区130大银行周四接到了欧洲央行对其财务状况的最终裁定。(完)

(编译 王洋/于春红; 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐