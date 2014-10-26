更正-日本债市：公债上涨，受日本央行调整购债计划和埃博拉担忧支撑(10月24日)

台湾已公布经济指标--2017/4/17
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(更正：因英文原文有误，内文第四段改为“打压美股期货下滑”，非“打压日股和美股期货下滑”)
路透东京10月24日 - 日本公债周五上涨，指标10年期公债收益率跌至一年半新低，因日本央行调整购债计划支撑了市场，且有消息称纽约一位医生埃博拉病毒检测呈阳性，打击了风险偏好。
日本央行扩大公债购买规模，并削减国库券购买，日本周四标售的三个月贴现国库券首次出现负收益率。
央行将国库券购买规模从上周的3万亿日圆削减至2.25万亿日圆，同时将1-3年期公债购买规模从通常的3,000亿日圆扩大至3,500亿日圆，3-5年期公债购买规模从2,000亿日圆扩大至3,000亿日圆。
纽约一名从非洲回来的医生埃博拉病毒检测呈阳性的消息 ，打压美股期货下滑，提振日债期货上涨。
华尔街日报隔夜的报导引燃日本央行出台更多宽松举措的猜测，这亦对日本债市产生一些支撑。
华尔街日报引述熟悉日本央行想法的消息人士报导，由于油价下滑，日本央行目前认为“通胀率跌破1%的可能性更大”。
日本央行下周将召开会议。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.010% -1.5 0.025%
五年期公债 0.115% -1.0 0.125%
10年期公债 0.465% -1.0 0.475%
20年期公债 1.305% -1.0 1.315%
30年期公债 1.615% -0.5 1.620%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.49 +0.14 146.35
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/杜明霞；审校 王洋/王兴亚)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透台北4月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,018.50亿台币。 --104甲7期2息6.375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)505.7亿台币： 4/18 2,079.50亿台币 4/19 1,224.50亿台币 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/2
* 短率持稳低位 * 银行资金偏松急寻去化管道 * 短票利率低位交投比重增加 * RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周五持稳低位区间。资金调度人士表示，即将迈入 下旬，银行间资金水位越垫越高，资金满满急寻有效去化管道，让短率交投略见缓跌压力； 下周关注台湾央行在美国公布半年度汇率操纵观察名单后对双率操作的态度。 他们表示，今日有大行再度微降票券商一周拆款利率1个基点，其他银行与票券商承作 一周拆款利率也趋跌至0.32-0.34%，凸显目前资金情势较显宽裕，银行间资金去化压力偏大 。 〞今天都没人来要钱，好可怜，钱都销不出去。〞一位资金拆出方银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，今日的资金需求仍旧疲弱，成交以到期续作为主，经本周 短率向下调整后，料续跌空间将趋缓且有限。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元