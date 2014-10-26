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亚洲 | 2014年 10月 26日 星期日 10:04 BJT

更正-日本债市：公债上涨，受日本央行调整购债计划和埃博拉担忧支撑(10月24日)

(更正：因英文原文有误，内文第四段改为“打压美股期货下滑”，非“打压日股和美股期货下滑”)

路透东京10月24日 - 日本公债周五上涨，指标10年期公债收益率跌至一年半新低，因日本央行调整购债计划支撑了市场，且有消息称纽约一位医生埃博拉病毒检测呈阳性，打击了风险偏好。

日本央行扩大公债购买规模，并削减国库券购买，日本周四标售的三个月贴现国库券首次出现负收益率。

央行将国库券购买规模从上周的3万亿日圆削减至2.25万亿日圆，同时将1-3年期公债购买规模从通常的3,000亿日圆扩大至3,500亿日圆，3-5年期公债购买规模从2,000亿日圆扩大至3,000亿日圆。

纽约一名从非洲回来的医生埃博拉病毒检测呈阳性的消息 ，打压美股期货下滑，提振日债期货上涨。

华尔街日报隔夜的报导引燃日本央行出台更多宽松举措的猜测，这亦对日本债市产生一些支撑。

华尔街日报引述熟悉日本央行想法的消息人士报导，由于油价下滑，日本央行目前认为“通胀率跌破1%的可能性更大”。

日本央行下周将召开会议。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% -1.5 0.025%

五年期公债 0.115% -1.0 0.125%

10年期公债 0.465% -1.0 0.475%

20年期公债 1.305% -1.0 1.315%

30年期公债 1.615% -0.5 1.620%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.49 +0.14 146.35

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/杜明霞；审校 王洋/王兴亚)
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