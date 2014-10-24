台湾股市：失望性卖压出笼收跌近1%，埃博拉新病例加重卖压

路透台北10月24日 - 台湾股市周五收跌近1%。分析师指出，埃博拉疫情有新进展令亚股走低，而台股更因政府不愿停止明年初实施证交税的〞大户条款〞，失望性卖压出笼下 ，令其跌势大于亚洲区域股市。

台湾加权股价指数 收盘跌0.97%至8,646.01点。今日成交初值 为667.17亿台币；上交易日修正后为624.95亿。

〞找不到什么特别的原因，应该就是埃博拉的疫情了，〞台新投顾总经理庄明书说。

纽约市长稍早证实市医院一名医生的埃博拉病毒测试结果呈阳性

日盛投顾协理钟国忠则认为，原本外界对于政府取消证所税的〞大户条款〞有所期待，但财政部目前对于明年如期实施证所税的立场似未动摇，期待落空之下，加速失望性卖压出笼。

台湾证券商公会周四发布报告指出，台湾课征证所税导致资金外流，大户及中实户人数、交易金额比重下降，该公会已提出废除大户条款等的证所税修法版本。 但财政部则维持明年初证交税将如期实施的态度不变。

钟国忠并表示，下周有面板族群个股如友达 群创 以及重要大厂宏达电 矽品 要开投资人说明会，投资人将依此判断未来景气。下周须切观察外资的空单留仓部位变化，预期下周区间先看8,500-8,800点。