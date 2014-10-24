台湾股市：失望性卖压出笼收跌近1%，埃博拉新病例加重卖压

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透台北10月24日 - 台湾股市周五收跌近1%。分析师指出，埃博拉疫情有新进展令亚股走低，而台股更因政府不愿停止明年初实施证交税的〞大户条款〞，失望性卖压出笼下 ，令其跌势大于亚洲区域股市。
台湾加权股价指数 收盘跌0.97%至8,646.01点。今日成交初值 为667.17亿台币；上交易日修正后为624.95亿。
〞找不到什么特别的原因，应该就是埃博拉的疫情了，〞台新投顾总经理庄明书说。
纽约市长稍早证实市医院一名医生的埃博拉病毒测试结果呈阳性
日盛投顾协理钟国忠则认为，原本外界对于政府取消证所税的〞大户条款〞有所期待，但财政部目前对于明年如期实施证所税的立场似未动摇，期待落空之下，加速失望性卖压出笼。
台湾证券商公会周四发布报告指出，台湾课征证所税导致资金外流，大户及中实户人数、交易金额比重下降，该公会已提出废除大户条款等的证所税修法版本。 但财政部则维持明年初证交税将如期实施的态度不变。
钟国忠并表示，下周有面板族群个股如友达 群创 以及重要大厂宏达电 矽品 要开投资人说明会，投资人将依此判断未来景气。下周须切观察外资的空单留仓部位变化，预期下周区间先看8,500-8,800点。
本地时间14:11时，MSCI亚太明晟除日本指数 跌0.1%。韩国股市 收跌0.31%，而香港恒生指数 则是下跌0.2%。(完)
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6