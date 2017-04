埃博拉相关产品制造公司在东京上市的股票大涨。此前消息称纽约市一名医生埃博拉病毒检测呈阳性。这名医生最近曾在西非参与医治埃博拉患者。

空气过滤器制造商Airtech Japan Ltd 跳涨17%,健康保护设备制造商Shigematsu Works Co Ltd 飙涨10%。

富士胶片股价上扬2.5%。该公司生产的Avigan有可能成为治疗埃博拉的药物。

日圆贬值提振出口类股,丰田汽车 和Tokyo Electron 分别上涨1.8%和1.2%。