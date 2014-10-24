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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 14:53 BJT

全球金市：黄金本周料收低，因美国经济数据强劲及美元上涨

“正面的经济数据打压了投资者需求，黄金价格因此走弱。”澳新银行分析师Victor Thianpiriya说。

“美元上涨以及债券收益率走高，令黄金上市交易基金(ETF)持仓量下跌。实货买需强劲，只是给价格带来了支撑而已。”Thianpiriya表示。

现货金 最多下跌0.3%，之后反弹，0623 GMT报每盎司1,231.70美元。前两个交易日金价跌幅超过1%。

黄金本周周线或将收低0.5%，因美元在经历连续两周的下跌后走高。

周四数据显示，上周美国初请失业金人数连续第六周保持在略低于30万人的水平，表明美国就业市场并未因担忧全球经济不断放缓而受到影响。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 本周持仓量跌至2008年末以来最低，表明黄金市场上人气依然偏空。

本周稍早，SPDR Gold Trust持仓量还创下一年以来最高单日百分比跌幅，尽管金价跳升至六周高位。

钯金 本周在贵金属当中表现最好，涨幅达到4%。

--------------------------0623 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1231.7 -0.19 -0.02

现货银 17.21 0.06 0.35

现货铂金 1253.5 4.9 0.39

现货钯金 783.05 5.85 0.75

COMEX期金 1232 2.9 0.24

COMEX期银 17.26 0.102 0.59

汇率

欧元/美元 1.2659

美元/日圆 85.761

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张明钧/朱晓军)
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