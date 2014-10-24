全球金市：黄金本周料收低，因美国经济数据强劲及美元上涨

“正面的经济数据打压了投资者需求，黄金价格因此走弱。”澳新银行分析师Victor Thianpiriya说。
“美元上涨以及债券收益率走高，令黄金上市交易基金(ETF)持仓量下跌。实货买需强劲，只是给价格带来了支撑而已。”Thianpiriya表示。
现货金 最多下跌0.3%，之后反弹，0623 GMT报每盎司1,231.70美元。前两个交易日金价跌幅超过1%。
黄金本周周线或将收低0.5%，因美元在经历连续两周的下跌后走高。
周四数据显示，上周美国初请失业金人数连续第六周保持在略低于30万人的水平，表明美国就业市场并未因担忧全球经济不断放缓而受到影响。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust 本周持仓量跌至2008年末以来最低，表明黄金市场上人气依然偏空。
本周稍早，SPDR Gold Trust持仓量还创下一年以来最高单日百分比跌幅，尽管金价跳升至六周高位。
钯金 本周在贵金属当中表现最好，涨幅达到4%。
--------------------------0623 GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1231.7 -0.19 -0.02
现货银 17.21 0.06 0.35
现货铂金 1253.5 4.9 0.39
现货钯金 783.05 5.85 0.75
COMEX期金 1232 2.9 0.24
COMEX期银 17.26 0.102 0.59
汇率
欧元/美元 1.2659
美元/日圆 85.761
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 洪曦; 审校 张明钧/朱晓军)