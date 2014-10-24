《汇市简讯》美元/日圆收在基准线上方，点燃多头热情

金属期市：期铜温和上涨，但分析师警告市场前景较弱
根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
0643 GMT
* 美元/日圆涨势上看10月7日高点109.25
* 周四大涨，成功收在一目均衡基准线上方
* 收在基准线上方，有望进一步上涨
* 基准线当前切入点在107.64，若日线收盘跌破才会转势
* 买单部在107.65，以把握短期跌势
* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/xah33w(完)
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根据路透对交易数据的分析以及10个行业消息来源，伦敦指标银价受到不可预测的波动影响，有可能损害其可信度，并导致伦敦金银市场协会(LBMA)挑选新运营商的努力变得复杂。（完） (编译 王洋/高琦 审校 于春红/张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6