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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 15:06 BJT

《汇市简讯》美元/日圆收在基准线上方，点燃多头热情

0643 GMT

* 美元/日圆涨势上看10月7日高点109.25

* 周四大涨，成功收在一目均衡基准线上方

* 收在基准线上方，有望进一步上涨

* 基准线当前切入点在107.64，若日线收盘跌破才会转势

* 买单部在107.65，以把握短期跌势

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/xah33w(完)

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