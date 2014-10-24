中国金融：人民币国际化也是推动实体经济结构改善的过程--社科院专家

路透北京10月24日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员徐奇渊近期指出，推进人民币国际化，不仅仅是金融主管部门的关注点，产业、贸易主管部门的政策引导，以及金融市场、实体经济两个方面的政策协调，也都极为重要。

他撰文指出，在推进人民币国际化的进程中，尽管目前金融市场改革如火如荼，但是也需要重视实体经济中产业和贸易结构的升级。人民币成为国际货币的过程，不仅仅是推动国际货币发生改变的过程，而且从根本上来讲，还是推动国际分工体系格局发生改变的过程。

“我们需要协调好金融改革、实体经济结构调整这两者之间的关系。否则，人民币国际化带来的好处会大打折扣，发展空间也会受限；而且，缺乏实体经济结构改善的人民币国际化，其经济基础也是不扎实的。”他写到。

他认为当前金融改革与结构调整之间的不协调表现在：一、作为外贸主体的企业定价权较弱、外资企业占比高，因此人民币结算本身难以使本国企业获益；二、占比较大的加工贸易、大宗商品进口贸易，制约了人民币国际化的长期潜力；三、中国出口在较大程度上依赖于发达经济体，这也压低了人民币国际化发展空间。

他具体分析指出：定价能力弱的企业，必将承担更多的汇兑成本和汇率风险。根据社科院世经政所的调研结果，定价能力相对最强的美的集团，其对外贸易中仅有15%真正同时使用人民币进行计价、结算。其他中小企业所谓的人民币结算，都是用美元或其他外币计价、然后用人民币结算。他认为这种情况只能减少有限的汇兑成本，却无法使中国企业避免汇率风险。

他并指出，对外贸易中外资企业占比大致占到一半。在使用人民币结算具有套利空间的情况下，外企对人民币结算可能会有很大的兴趣，但这种动机的行为是否具有可持续性是有问题的。

对于第二个不协调的表现，他分析认为，由于在分工体系中的低附加值地位，加工企业往往是被动来选择结算币种。因此，如果考虑到加工贸易，则对外贸易中人民币的使用空间也会受到制约。

他并指出，进口贸易中的大宗商品占比较高，这直接意味着两个后果：其一，由于国际大宗商品均以美元计价、结算，因此进口环节的人民币使用将受到挤压。其二，对出口商而言，由于重要的进口成本均以美元来核算；因此，如果在出口环节使用人民币结算，则将面临更大的汇率风险，或更高的风险管理成本。

对于上述两个后果，他进一步分析给出对策：其一，国内产业结构升级，尽量减少对国外大宗商品的依赖；其二，减少重商主义的倾向，做大进口总体规模的同时，大宗商品的进口占比也会下降；其三，改变国际大宗商品的计价、结算货币体系。

“最后一点也是最为根本的解决方案，而且我们可能正面临着这样的历史机遇。”他写到。

最后，他分析指出：如果中国对外投资的上升，只是简单的将中国对美国的出口转变成为第三国对美国的出口，则将难以从根本上改变现有的国际分工体系格局，从而也难以改变对欧美市场的根本依赖。

因此，中国产业结构的调整升级、在此基础上的对外贸易方式转变，以及以长江经济带、丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路为核心的“两带一路”战略，都与人民币国际化具有深度的内在契合。