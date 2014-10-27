版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 16:52 BJT

更正-表格：韩国公债和公债期货周五收盘价(10月24日)

(更正：因英文原文有误，10年期和五年期公债收益率周五收盘价分别为2.699%和2.370%，非2.706%和2.373%)

路透首尔10月24日 - 以下为韩国债市周五收盘价：

今日收盘价 上日收盘价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 107.90 107.86

10年期公债收益率 2.699% 2.725%

五年期公债收益率 2.370% 2.390%

-------------------------------------------------------

*为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场 欧元区指标公债报价

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 (编译 于春红; 审校 朱晓军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐