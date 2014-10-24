法国政经：央行总裁称法国可以作出更多努力来削减开支，应推进改革

中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透巴黎10月24日 - 法国央行总裁诺亚周五表示，法国明年可以实现比计划更多的预算节省，但必须专注于完成已经推出的各项减赤工作。
法国削减公共赤字的进度慢于向欧盟做出的承诺，这增加了欧盟委员会驳回该国2015年预算案并要求进行预算修正的风险。
“我们毫无疑问可以节省更多开支，但我必须指出的是，我们首先要完成已经宣布的210亿欧元减支计划。在我看来这是最重要的。”诺亚在RTL电台广播中说道。
“的确，我们必须在对公共财政做出必要改善时找到良好平衡，举措应当是规范和可靠的，与此同时不会压抑经济活动。”
诺亚还表示，法国和意大利的经济增长不强劲，这是因为他们在经济改革方面落后了，而且即便是更为强劲的德国也需要作出更多努力来提振需求，尤其是增加投资。
“我们不能指望从德国那里得到所有帮助，我们必须推进自己的改革。”诺亚表示。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透北京4月28日 - 针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报周五刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。
路透上海4月28日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Len ding Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：41,083亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/5/3 6 2.85 2,300 2016/11/3 2017/5/16 6 2.85 1,795 2016/11/16 2017/6/6 6 2.85 1,510
路透伦敦4月28日 - 英国银行集团巴克莱(Barclays)周五公布，第一季获利增长逾一倍，受益于非核心业务亏损减少，尽管旗下非洲业务记入一次性费用。