法国政经：央行总裁称法国可以作出更多努力来削减开支，应推进改革

路透巴黎10月24日 - 法国央行总裁诺亚周五表示，法国明年可以实现比计划更多的预算节省，但必须专注于完成已经推出的各项减赤工作。

法国削减公共赤字的进度慢于向欧盟做出的承诺，这增加了欧盟委员会驳回该国2015年预算案并要求进行预算修正的风险。

“我们毫无疑问可以节省更多开支，但我必须指出的是，我们首先要完成已经宣布的210亿欧元减支计划。在我看来这是最重要的。”诺亚在RTL电台广播中说道。

“的确，我们必须在对公共财政做出必要改善时找到良好平衡，举措应当是规范和可靠的，与此同时不会压抑经济活动。”

诺亚还表示，法国和意大利的经济增长不强劲，这是因为他们在经济改革方面落后了，而且即便是更为强劲的德国也需要作出更多努力来提振需求，尤其是增加投资。

“我们不能指望从德国那里得到所有帮助，我们必须推进自己的改革。”诺亚表示。（完）