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货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 15:51 BJT

欧洲经济：EU执委会副主席呼吁德国增加投资，称意大利预算案尚无定论

路透布鲁塞尔10月24日 - 欧盟(EU)执委会副主席卡泰宁周五在欧盟领导人峰会上称，德国潜在经济成长率“太低”，该国必须投资更多，还表示对于意大利的预算案做出决定还为时太早。

“目前信息显示，德国目前潜在经济成长率为1.5%左右。这太低了，确实令人关注。我们需要投资，德国也不例外，”卡泰宁表示。他将在11月1日接任欧盟执委会副主席，负责就业、增长、投资和竞争事宜。

卡泰宁目前担任欧盟经济与货币事务专员。在谈到意大利2015年预算案时，他表示需要意大利政府提供更多信息。他告诉记者，“我们期待他们作出反应，让我们静观其变吧。”(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
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