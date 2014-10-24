欧洲经济：EU执委会副主席呼吁德国增加投资，称意大利预算案尚无定论

路透布鲁塞尔10月24日 - 欧盟(EU)执委会副主席卡泰宁周五在欧盟领导人峰会上称，德国潜在经济成长率“太低”，该国必须投资更多，还表示对于意大利的预算案做出决定还为时太早。

“目前信息显示，德国目前潜在经济成长率为1.5%左右。这太低了，确实令人关注。我们需要投资，德国也不例外，”卡泰宁表示。他将在11月1日接任欧盟执委会副主席，负责就业、增长、投资和竞争事宜。