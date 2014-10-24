欧洲经济：EU执委会副主席呼吁德国增加投资，称意大利预算案尚无定论

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透布鲁塞尔10月24日 - 欧盟(EU)执委会副主席卡泰宁周五在欧盟领导人峰会上称，德国潜在经济成长率“太低”，该国必须投资更多，还表示对于意大利的预算案做出决定还为时太早。
“目前信息显示，德国目前潜在经济成长率为1.5%左右。这太低了，确实令人关注。我们需要投资，德国也不例外，”卡泰宁表示。他将在11月1日接任欧盟执委会副主席，负责就业、增长、投资和竞争事宜。
卡泰宁目前担任欧盟经济与货币事务专员。在谈到意大利2015年预算案时，他表示需要意大利政府提供更多信息。他告诉记者，“我们期待他们作出反应，让我们静观其变吧。”(完) (编译 朱晓军；审校 于春红)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6
路透巴黎4月28日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布的法国通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。