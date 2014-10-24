《专题新闻快速浏览》--路透对亚洲主要经济体的最新调查****

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最新路透调查显示，新兴亚洲2015年对全球经济的贡献将少于几个月前的预期，因中国放缓拖累该地区增长，部分抵消了美国增长加速的影响。
路透过去一周访问了逾200位分析师，调查结果显示，九个亚洲国家的2015年国内生产总值(GDP)增长率预估遭下调或维持不变，其中香港、印尼和新加坡首当其冲。中国经济今年料增长7.4%，稍逊于政府目标7.5%。
------------------------------------主要新闻--------------------------------
> 路透调查：中国经济未来一年料逐季放缓，料通胀温和利率持稳
> 路透调查：日本2014/15财年料仅增长0.2%，央行通胀目标难实现
> 路透调查：矿业荣景降温，澳洲经济成长将由出口与房地产支撑
> 路透调查：政府改革吸引外资，印度本财年经济增速料升至5.5%
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(整理 艾茂林; 审校 高琦)