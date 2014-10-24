《分析》通胀前景低迷，美联储政策重返常态面临挑战

**艰困挣扎**

日本央行藉由大规模刺激措施将经济拉离长期通缩的泥淖，但通胀目标还构不着边，央行只得对允诺进一步宽松政策的时间抱持开放的态度。欧元区陷入类似苦战也已长达五年时间。

美联储官员表示，相信美国经济正处于转捩点，仍预测通胀在未来一两年会缓步上扬，利率将得以缓慢但稳定上升。

不过他们仍未能充份解释美国经济过去两年到底发生了什么事：失业率降速远较预期为快、而通胀升速远较预期缓慢的脱钩表现。他们也很难说明接下来可能怎么做--他们急欲为首次升息铺路，但又不确定是否及何时会升息。

“美联储正试图搞清楚...他们试着尽可能不要作出承诺，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。“他们不知道通胀何时会上扬，也不知道通胀平缓的压力何时会止住。”

各国央行力图维持通胀于稳定且温和的水准，以促使薪资及支出成长，并使其低于债务成本，好让央行得以将利率作为主要的政策杠杆。

美联储官员承诺通胀若续降，他们可能需要藉由誓言在更长的时间内维持低利率，甚至在最极端的情况下，恢复购债计画。尽管这不在他们的预料之内，但近期市场大跌且欧洲经济疲弱，均促使美联储官员重开对话，省思他们是否有不完备之处。

“如果我们未见到薪资成长或物价通胀，在我看来，或许应该进一步刺激总体的需求，”旧金山联储总裁威廉姆斯表示。他和其他美联储几位官员近日表明，经济若脱离正轨话，他们将有所因应。

美联储等机构近年曾经研究，探寻全球经济的演进如何改变薪资、物价及产出交相影响的情况。

在这些可能的驱动力当中，美联储研究指出劳动者在美国国民所得的份额稳定下滑，归因于制造业职缺转移至海外，技术投资提高生产力的速度快于薪资，甚或工会及其讨价还价的势力示微。劳动者占国民所得份额下滑的趋势料将持续下去，这意味着薪资推动通胀的力道已大不如前。

Roubini Global Economics资深研究主管Sheryl King表示，“没有见到像以往一样由薪资带动的通胀。其中的机制已经有所转变。”

生产委托海外代工，服务委外的情形也日益扩大，可能持续抑制通胀；而增聘非正式员工，低薪工作激增，加上企业自动化程度升高，可能也是影响的诸多因素。

总而言之，这股交互影响的趋势难以解读。油价下跌对能源密集企业及消费者有利，但这可能也是全球经济疲弱的一大征兆，且对美国经济中一欣欣向荣产业的投资造成打击。