路透伦敦10月24日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：在1.2600美元支撑线略上方获得支撑后，小幅走高。但只要仍低于1.2700关卡及黑色短线上行通道的下缘，我仍认为欧元/美元可能重拾之前的下行趋势，由1.2500起涨的回升走势大概止步于200周期均线及5月8日-10月3日跌势的23.6%回档位附近。若明确有效跌破1.2600，料将确认这个格局，并且可能开启再次向下测试1.2500重要心理关卡，这也是2012年7月至2014年5月势的76.4%回档位。

美元/日圆：周四劲升，升破107.40日圆阻力(此处变成支撑位)。有一小段时间在108日圆上方。我认为升破107.40预告了接下来的升势，并且让短线展望转多。若向上升破108.35，料将引发升向下一道阻力位109.25。不过，要留意强弱相对指标(RSI)跌破70并且下弯，我会注意在买盘再度占上风之前可能有一波拉回。若是拉回，可能会测试107.40的支撑。在日线图上，14天RSI升破50，而MACS触底反弹，有可能很快向上交叉trigger线(虚线)。这些动能指标显示，美元由110.00区域拉回的跌势，已在105.20附近结束，料将进一步上行。

澳元/美元：昨天下跌，但维持区间波动格局。汇价仍不脱0.8640美元支撑及0.8900阻力形成的横盘区间范围。短线指标也支撑了澳元/美元缺乏趋势的情况。MACD仍在零线附近，RSI接近50。日线图上，澳元/美元虽仍低于50日及200日均线，但14天RSI走高，逼近50，MACD高于虚线且上弯。这些动能讯号让我更有理由维持观望，等待澳元/美元脱离横盘局面。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2643 1.2644 -0.01 -8.02 1.3745

美元/日圆 108.21 108.25 -0.04 +2.76 105.30

欧元/日圆 136.80 136.89 -0.07 -5.41 144.63

美元/瑞郎 0.9538 0.9540 -0.02 +6.83 0.8928

英镑/美元 1.6025 1.6028 -0.02 -3.21 1.6556

美元/加元 1.1223 1.1228 -0.04 +5.68 1.0620

澳元/美元 0.8757 0.8760 -0.03 -1.75 0.8913

新西兰元/美元 0.7829 0.7819 +0.13 -4.59 0.8206

欧元/瑞郎 1.2060 1.2063 -0.02 -1.72 1.2271

欧元/英镑 0.7888 0.7886 +0.03 -4.93 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1908 9.1786 +0.13 +3.88 8.8474

美元/挪威克朗 6.5794 6.5762 +0.05 +8.46 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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