《技术分析》中国股市沪综指料延续调整

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
作者 曾祥进
路透北京10月24日 - 中国股市沪综指本周呈单边下跌走势，量能逐渐缩减行情逐步退潮。技术面显示，头部型态已逐渐获得认同，大盘整体转入震荡下跌，短线于2,280-2,290点间有望获得60日均线支撑后进入弱势反弹，但上档2,330点之上压力强大；中线看，本周再创四个月来最大单周跌幅，调整态势明确，最终目标仍指向2,220点平台位置。
以下为对中国股市上证综指 本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (here)
沪综指本周跌势明确，权重股护盘无果反加剧卖压，30日均线有效下破，短线股指将进一步向下考验60日均线（下周上移至2,280-2,290点），应具备一定支撑，随后有望回抽并围绕2,300点继续震荡，而10、20日均线位于2,330-2,340点区域，将构成压力。
日技术指标方面，KDJ和RSI持续下行，MACD继续保持单边快速下行，显示调整没有结束。布林通道下轨则即将被触及，股指跌破2,290点下轨后料跌势将趋缓，并寻求技术性反弹。
从量能看，随着跌势逐步明确，整体成交金额萎缩明显，五日及10日均量线快速下行，显示市场交投明显降温，若反弹过程中无法补量，则力度将有限。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周再创四个月最大单周跌幅，并进一步跌破10周均线，中线调整态势明确，目前五周均线掉头下行，10周均线继续上行，将对大盘反弹形成压制。
周技术指标中，KDJ下跌趋势已成，RSI继续快速走低，MACD高位掉头走弱，下周有望形成死叉，能量指标中，五周均量线亦下破10周均量线，综合显示中级调整持续进行中。
从中线调整目标看，本轮大盘上涨突破去年第四季反弹高位时，在2,220点为中轴的附近区域一度形成震荡平台，同时堆积了相当大的成交量，料2,200-2,240点将成为中期调整首个重要技术支撑区。（完） (审校 张喜良)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6
路透巴黎4月28日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布的法国通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。