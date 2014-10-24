《中国信用市场观察》中国资本输出新阶段

作者 徐永

路透上海10月24日 - 中国非金融类对外直接投资近年来高速增长，绝对金额有望首次超过实际吸收外资，显示中国输出剩余国民储蓄多年后，有望进入以直接投资方式输出资本的新阶段，经常账户和资本账户双顺差格局渐行渐远，这对中国银行间市场流动性及央行调控方式都将产生深远影响。

中国商务部部长助理张向晨近期在国务院新闻发布会上表示，中国对外投资金额超过吸引外资的金额，只是一个时间的问题，如果今年不能实现，在不远的将来也会实现。他认为中国已经到了资本输出的阶段，即将成为净资本的输出国。

中国引进外商直接投资（FDI)模式是30多年经济实现跨越式发展的重要法宝之一，不过FDI近年来呈现明显波动，2006、2009、2012年及今年前三季度还均出现同比负增长。

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同期，中国非金融类企业的对外直接投资则高速发展，今年前九个月，对外直接投资同比增长达到21.6%，张向晨预期，中国未来五年对外投资增速会保持在10%以上。

这个增速估计显然比较保守，数据显示，2004年以来，虽然由于基数的原因，非金融对外直投同比增速水平出现明显下降，但从2006年的176.3亿美元增加到2013年901.7亿美元，7年年均复合增速超过25%，明显超过8%左右的同期FDI平均增速。

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前九个月，对外投资及FDI的规模分别为749.6亿美元和873.6亿美元，两者差距明显缩小。

中国对外投资进入超越吸引外资阶段，虽然有中国企业竞争力提升，及国际资本双向流动的诸多因素推动，但从储蓄投资缺口角度而言，并非现在才开始资本输出，而只是资本输出的形式发生了变化，由以前的经常项目顺差，变成了现在的经常项目顺差和对外直接投资并举。

具体而言，根据储蓄投资缺口模型，中国储蓄率持续高位，在国内需求不足的情况下，供给多余的储蓄以出口的形式，满足了国外市场的需求，并以经常项目盈余的形式表现出来，从这个角度而言，中国作为资本输出国已经多年。

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至于中国吸引的FDI，本质上应该是利用了国外的多余储蓄，但由于吸引进来的资本没有转化为国内投资需求（如进口大于出口），在社科院学部委员余永定等专家看来，仍然是中国储蓄通过迂回的方式提供融资的。

典型的模式是：中国输出剩余储蓄，换回经常项目顺差，并积累成外汇储备，然后购买美国国债回流美国，美国再利用其中一部分资本，返流回中国进行FDI投资，本质这些资本都是中国的剩余储蓄，只不过外国企业代替中国企业，利用了中国的储蓄。

从这个角度而言，在中国储蓄持续大于投资的情况下，中国都将是资本输出国，中国对外投资大于FDI，相比以前，只不过是变成了中国企业自主运用了自己的剩余储蓄进行对外投资。

**资本账户逆差的新常态**

既然中国资本输出有望进入中国对外投资新阶段，中国资本项目逆差将可能会更加频繁出现，事实上，2012年，中国国内经济减速的悲观气氛，也出现过年度资本项目逆差。

另一方面，从银行间市场来看，外贸顺差和银行结售汇顺差之间的正向关系，可能也会因为资本项目投资等情况，出现相反及背离的情况。

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可以看到，2012以前，多是结售汇顺差大于外贸顺差，差额有一部分可以理解为热钱流入，但2012和今年，都出现了多个月份外贸顺差大于结售汇顺差，甚至直接结售汇逆差的情况。

从国际收支来看，中国资本项目也从一季度的顺差，转为二、三季度的逆差，除了对外投资，资本外流的风险可能也在加大。

从银行间市场流动性而言，外贸顺差的同时，资本项目的逆差，除了将导致外汇市场供不应求外，也会呈现外汇占款及外汇储备低速增长甚至负增长的趋势性局面，中国央行也需要在外汇占款外，增加诸如SLF，psl以及降准等其他补充基础货币的渠道。

中国外汇储备三季度减少接近1000亿美元，除了美元升值导致非美元资产贬值外，中国资本项目未来的逆差变化，预计也将持续影响外汇储备的增长。

不过从资源利用的角度而言，无论是经常项目收窄还是资本项目逆差，对中国都并非是坏事。中国的过剩储蓄输出，其实是国内资源被国外市场占用，相对的，美国的经常项目逆差，其实是将外国资源为其所用。

从国际收支及储蓄投资缺口平衡的角度而言，经常项目顺差和资本项目逆差也是更加健康的状况。