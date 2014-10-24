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市场报道 | 2014年 10月 24日 星期五 15:58 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在英国GDP出炉前止步0.79，关注欧盟预算计划

0724 GMT

* 0.79处卖盘有助于限制欧元/英镑在英国第三季GDP公布前的涨幅

* 0.7899为从0.78835纽约时段低点以来涨势的高点；0.7898为欧洲早盘高点

* 若英国GDP数据令人失望，可能令欧元/英镑升破该位

* 0.79175是周四伦敦早盘高点，在疲软的英国零售销售数据后录得；0.7926为10日均线切入点

* 英国首相计划在欧盟峰会上反对欧盟预算计划

* 若英国拿出更多资金，法国和德国可能受益(完)

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