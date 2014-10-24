香港社会：占领运动负面影响渐现，呼吁学生以对话解决问题--董建华

路透香港10月24日 - 中国全国政协副主席、香港前特首董建华指出，占领运动发生近四星期，目前不少负面影响已经浮现，形势令人担心；并呼吁学界应现在终止占领行动，通过与政府对话解决问题。

由香港政务司司长林郑月娥领导的政改三人组等官员本周二与香港专上学生联会（学联）代表进行首次会谈，政府提出了向国务院港澳办提交民情报告及成立多方平台，让社会各界讨论香港政改的发展，以收窄各方分歧。

和平占中、学联及学民思潮等将于本周日（26日）在金钟的占领据点就此进行投票。而由9月28日凌晨开始的占领运动仍然持续。

自9月初就政改作公开发表讲话后，2005年以健康问题辞任特首的董建华就已持续近四周的占领运动作出公开表态。

＂占中已第四星期，好多负面影响已出现，形势使得我比较担心，所以我想出来讲几句话。＂现年77岁的董建华说。

他引述不具名的业界人士指出，有本地酒店订房下跌20-30%，信用卡消费也减少20-30%。

＂而且下跌非平稳，可能是高山滚石愈跌愈急；20-30%本身并非单是一个数字，而是成千上万人的生计，这些影响才刚开始。＂董建华说。

他指出，第四季一般是企业规划明年业务时候，如果占领持续，相信对明年工资的加幅、招聘人手、购置设备，以至海外企业来港投资等都会采取观望态度。

＂我性格比较平和，真的不会危言耸听，但我今日的确忧虑，占中所引发的严重程度会超出我们的想像，而最终要买单的是香港的市民。＂董建华称。

香港财政司司长曾俊华日前表示，占领运动持续对香港中期和长期的经济会有一定影响，但目前未有足够数据作出预测。港府8月时已将2014年全年GDP增长预测下修至2-3%。

董建华表示，对于学生们对政改的诉求和不满，他是听到与感受到的。而政制改革是香港当时一个大问题，同学们、市民、特区政府及北京当局也关心。

＂在这问题上同学们立足点与特区政府和北京不同，在这问题上不能一蹴而就、激情和理想，一定要回到理性务实去讨论才能找到出路。＂他说。

学联等占领人士要求实现全面民主。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。其后学联向政府提出三项诉求，包括向人大常委提补充文件、争取公民提名及废除功能组别等。这与政府方面有较大分歧。

被问到特首梁振英应否下台以释民怨时，董建华表示，梁振英掌握到问题所在，并追求以和平结束占领运动，并认为在当前充满危机时候，他发挥得非常好，而且得到中央的高度信任。

香港警方于9月27日晚上在金钟施放87枚催泪弹以驱赶集会民众，其后占中运动提早爆发，且占领范围亦由原来的中区，扩散至旺角、金钟等主要交通干道。而梁振英在事件中的处理手法受到批评，而他事后表示这是警方的决定。

董建华并重申，目前市民和学生占据主要道路是违法行为，法治是香港成功的基石，是民主发展不可或缺的核心价值。此外，占领运动严重撕裂香港社会，亦无可避免影响香港与内地关系。他指出，回归时香港占中国GDP的16%，但到今天只占3%。

＂重建中港互信是当务之急，而这责任落在我们身上。＂这位国家领导人说。

董建华并呼吁，希望同学们把争取普选目光放远一些，选择现在终止占领行动。