《路透晚报》--10月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收高1.0%升至两周高位，埃博拉题材类股飙升

日本股市周五涨至两周高位，因日圆走软提升出口股，但对于埃博拉病毒在美国传播的担忧提振富士胶片(Fujifilm)等埃博拉题材类股。日经指数收高1.0%至15,291.64点，创10月10日以来最高收位。日经指数本周累计上扬5.2%。东证股价指数涨0.8%，报1,242.32点。JPX-日经400指数也升0.9%，报11,308.95点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，反弹动力不足大盘延续调整

中国股市沪综指震荡近收平，延续调整走势。分析师指出，十八届四中全会公报符合市场预期，市场未形成新的炒作主线，盘面热点散乱。由于目前偏负面因素较多，经济走弱预期及新股申购分流资金压力令大盘缺乏持续反弹动力。

沪综指收报2,302.28点，微跌0.14点或0.01%，本周该指数累计下跌1.66%，为四个月来最大周跌幅；上证A股今日成交1,141亿元人民币，上日为1,404亿元。沪深300指数收报2,390.706点，跌0.22%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,401.2点，跌0.21%，成交595,992手。

--香港股市：收跌，受中国房地产数据疲软拖累

香港股市收跌，受中国房地产数据及大型企业财报疲软打击。初步数据显示，恒生指数收低0.1%，至23,302.20点。恒生国企指数跌0.5%。本周香港两大股指分别收高1.2%和1.5%，创9月初以来最大单周涨幅。

--全球汇市：避险需求推动日圆扬升，因纽约发现首例埃博拉感染病例

日圆兑美元脱离两周低位，得益于避险买盘，因一名从西非返回纽约的医师的埃博拉病毒检测呈阳性。美元兑日圆跌约0.3%至107.98日圆，此前低见107.86日圆。标准普尔e-mini期货弹离低点，但仍下跌0.3%。欧元兑日圆跌约0.1%至136.72日圆。澳元兑日圆跌约0.2%至94.65日圆。欧元兑美元上涨约0.1%，至1.2661美元。

英国公布符合预期的GDP数据后，英镑兑美元小升至盘中高位1.6050美元。

--欧元债市：公债收益率持稳，静候银行业压力测试结果

欧元区公债收益率持稳，经历了两周波动走势后市场沉寂下来，等候本周末出炉的银行业压力测试结果，以及下周的美国联邦储备理事会(美联储/FED)利率会议。0747GMT，德国指标10年期公债收益率跌2个基点至0.88%，本周累计上涨1个基点，为六周来首见上涨。欧元区其他国家公债收益率也都下滑，西班牙和意大利10年期公债收益率分别下跌3个和2个基点，希腊10年期公债收益率跌9个基点。

--金属期市：伦铜小跌但周线料升，受中国季节性需求带动

伦敦期铜持平，市场预期供给将会增加，不过铜价本周有望录得周线升幅，因迹象显示中国需求恢复。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.3%至每吨6,673.50美元，上交易日为上涨约1%。LME期铜本周周线可望录得涨幅。1月沪铜上涨0.7%，至47,390元人民币。本周共涨1.7%，为8月以来最大涨幅。

--国际油市：布兰特原油跌破86美元，因纽约发现首个埃博拉病例

布兰特原油逆转隔夜涨势，并跌破每桶86美元，因一名纽约医生的埃博拉病毒检测呈阳性，该消息令投资者风险意愿遇挫。0832GMT，布兰特原油12月合约跌1%，报85.94美元。美国原油12月合约也下滑约1%，报每桶81.31美元。

--全球金市：黄金本周料收低，因美国经济数据强劲及美元上涨

黄金连续基本持平，有可能中止连续两周上涨态势，因美元走强和经济数据强劲打击了黄金的避险魅力。现货金最多下跌0.3%，之后反弹，0835GMT报每盎司1,233.20美元。前两个交易日金价跌幅超过1%。