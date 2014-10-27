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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 15:19 BJT

表格：外资及陆资在台股转为买超60.88亿台币

路透台北10月27日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股转为买超60.88亿台币；上交易日为卖超59.56亿台币。

三大法人今日合计买超47.34亿台币，上交易日修正后为卖超75.33亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

10/27 +60.88 -11.01 -2.52 +47.34

10/24 -59.56 -12.76 -3.01r -75.33r

10/23 +14.95r -3.72 +3.34r +14.57r

10/22 +53.70r +5.39 +5.94r +65.03r

10/21 -24.08 -1.93 +7.01r -19.00r

10/20 +25.04r +9.84 +2.52r +37.40r

10/17 -71.21r -40.27r -1.62r -113.11r

10/16 -49.30r +16.95 -2.78r -35.14r

10/15 -34.58r -23.98r -1.34r -59.89r

10/14 -23.18 -3.17 +0.57r -25.79r

10/13 -81.61 -39.13r -4.46r -125.20r

10/9 -1.53r -22.07 -4.68r -28.28r

10/8 -46.09r -12.41 -2.23r -60.72r

10/7 -5.92 -20.66 -2.21r -28.79r

10/6 -42.31r -2.48 +2.80r -41.98r

10/3 +40.02 +8.53 +7.64r +56.19r

10/2 -61.89 +5.26 +2.12r -54.50r

10/1 -72.78 +2.40 +6.82r -63.56r

本月累计 -379.45 -145.21 +13.91 -510.75

2014

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

9月 -589.80 -197.40 +9.40r -777.80r

8月 +466.63 -11.89r +60.81r +515.56r

7月 +310.07 +38.05 -24.20r +323.92r

6月 +816.10r +42.59r -77.76r +780.94r

5月 +336.50r +50.91 -27.37r +360.04r

4月 +896.61 -15.86 -103.47r +777.29r

3月 +720.52r +24.21 -90.71r +654.02r

2月 -162.08 +39.56 -57.55r -180.06r

1月 +232.17r -18.60 -46.75r +166.81r

2013

12月 +470.01r +13.54 -54.62r +428.93r

11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r

10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
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