中国票据市场：转贴利率本周跌幅加剧，SLF消息提振收票热情

路透上海10月24日 - 中国票据市场本周转贴利率跌幅加剧。交易员表示，受股份制银行获SLF(常备借贷便利)消息提振，周内即便存在新股集中申购、缴税等扰动因素，但难撼市场流动性乐观预期，进一步提振机构收票热情。

他们并认为，度过缴税及月末时点，只要资金面继续保持宽松，不排除转帖利率继续走跌，但低位的资金成本或将限制其下行空间。

“价格还在下，（转贴年息）差不多4.2%-4.3%左右，SLF出来后，大家看到央行这么放钱，就都出来拿票了，”华北一银行交易员称。

路透上周五援引消息人士称，数家股份制商业银行已接获央行通知，将通过SLF获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，共计金额约2,000亿元左右；此外，央行此次发放的SLF期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP(基点)。

不过上述交易员同时谈到，当前资金利率如此之低，亦令票据利差空间有限，而通过期限错配拿票的机构不少，随着这轮资金成本下行，之前拿票的银行获利应该比较客观。

银行间资金市场周五主要回购利率 多小涨。交易员表示，场内隔夜品种需求大增，因今日多只新股密集发行，缴税也在陆续进行。但机构对时点因素过后的宽松预期仍存，且对融入长期资金动力不大，回购利率波动有限。

华东一银行交易员则表示，当前回购利率再下空间还有多大仍需观察，机构拿票热情可持续性如何，亦待央行进一步放松态度而定；此外，年底将至，对于资金利率不降反升的担心也会升温。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

------------------------------------------------------------

周五 4.4588/4.3906 4.6098/4.5326 4.9205/4.8042

上周五 4.6633/4.5939 4.8642/4.7901 5.1327/5.0422

------------------------------------------------------------

变动 -20.45bp/-120.33bp -25.44bp/-25.75bp -21.22bp/-23.8bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.3943%，上周五为4.6023%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。