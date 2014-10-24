版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 24日 星期五 16:31 BJT

标题新闻：市场对银行业压力测试报告反应或很剧烈，因难以解读--意大利银行业协会ABI

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐