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市场报道 | 2014年 10月 24日 星期五 16:50 BJT

欧洲已公布经济指标--2014/10/24

国家             时间   较前月(季)(%)               上月(季)(%)              较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 英国                第三季            +0.7  p                   +0.9  f                    +3.0  p
 德国                第二季            -0.2  f                   +0.7  f                    +0.8  f
 法国                第二季            +0.0  r                   +0.0  f                      --  
 意大利              第二季            -0.2  r                   持平  r                    -0.3  r
 
 消费者物价指数(CPI)
 英国                   9月            持平  p                   +0.4                       +1.2  p
 德国                   9月            持平  f                   持平  f                    +0.8  f 
 法国(HICP)             9月            -0.4  f                   +0.6                       +0.4  f
 意大利(HICP)           9月            +1.9  f                   +1.8                       -0.1  f
 
 生产者物价指数(PPI)
 英国                   9月            -0.1  u-p                 -0.1  u-f                  -0.4  u-p
 德国                   9月            持平                      -0.1                       -1.0  
 法国                   8月            -0.3                      -0.2  r                    -1.4  
 意大利                 8月            持平  p                   -0.4                       -1.7  P 
 
 失业率                           当月(季)%                 上月(季)%                             
 英国                 6-8月             6.0                       6.2                             
 德国                   9月             6.7  @                    6.7  @                          
 法国                第二季            10.2  p                   10.1  r                          
 意大利                 8月            12.3  @                   12.6  @                          
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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