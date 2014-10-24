欧洲已公布经济指标--2014/10/24

法国数据：4月消费者物价调和指数(HICP)年率连续第三个月持于1.4%
路透巴黎4月28日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布的法国通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.7 p +0.9 f +3.0 p 德国 第二季 -0.2 f +0.7 f +0.8 f 法国 第二季 +0.0 r +0.0 f -- 意大利 第二季 -0.2 r 持平 r -0.3 r 消费者物价指数(CPI) 英国 9月 持平 p +0.4 +1.2 p 德国 9月 持平 f 持平 f +0.8 f 法国(HICP) 9月 -0.4 f +0.6 +0.4 f 意大利(HICP) 9月 +1.9 f +1.8 -0.1 f 生产者物价指数(PPI) 英国 9月 -0.1 u-p -0.1 u-f -0.4 u-p 德国 9月 持平 -0.1 -1.0 法国 8月 -0.3 -0.2 r -1.4 意大利 8月 持平 p -0.4 -1.7 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 6-8月 6.0 6.2 德国 9月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第二季 10.2 p 10.1 r 意大利 8月 12.3 @ 12.6 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透巴黎4月28日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布的法国通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。
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* 五年债殖利率随美债再微跌 * 狭幅整理后续紧盯美债走势 * 下周五年券106/5殖利率料在0.77-0.83% 路透台北4月28日 - 台湾指标五年公债殖利率周五连续第二日微收跌。交易员表示，因美国指标10年公债 殖利率持续稍作修正，带动106/5殖利率继续小跌，惟量缩暂在0.80%附近狭幅整理，后续仍紧盯美债走势。 他们指出，市场普遍预期美联储下周升息的机率不高，毕竟3月才刚升息一码，此次可能重申上次会议内 容；随着国际政治风险逐渐淡化，下周迈入5月料台债将回归基本面议题，并续将紧随美债波动。 〞台债还是会跟着美债上上下下。〞一位大型证券交易员说。 他们称，10年增额公债106/4R自发行前交易展开一周以来空单量仅微增至17亿台币，凸显 该券交投仍旧低迷，而时程越来越逼近下月9日标售日，料该券人气会逐渐增温。 另位大型银行交易员并指，下周除了FOMC会议外，市场仍较关注朝鲜半岛地缘政治发展及美国总统川普( 特朗普)政策是否“雷声大、雨点小”，至于10年新券动向也须留意，目前行