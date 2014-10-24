《中国债市每日综述》国债期货拉动现券走强，周末宽松政策憧憬再现

* 国债期货午后跳涨拉动现券走强

* IRS亦先涨后跌

* 新股密集IPO资金面略收敛，但预期仍向好

* 乐观政策面支撑，现券料仍震荡偏强

路透上海10月24日 - 中国银行间债市周五现券午后在国债期货拉升带动下小幅走强，IRS也先涨后跌；近来每逢周末就有宽松政策预期泛起，今日亦不例外，走势最为敏感的国债期货率先有所动作，并再度引发市场憧憬。

交易员并指出，受新股密集IPO的影响，今日资金面稍有收敛，但在乐观政策面预期的支持下，市场心态仍整体向好，而现券也难以出现明显调整，短期震荡稍强的局面将延续。

“因为（国债）期货涨了一大截，（把现券收益率）带下来了，充分体现了高杠杆的作用。”上海一券商交易员称。

上海一银行交易员则表示，早盘现券收益率一度有所反弹，但午后在国债期货引领下，收益率止涨下行，与昨日收盘相比降幅多在1-2个基点（bp）。

国债期货先跌后涨，且午后数波拉升力度较猛，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收在95.632元，较上日结算价升0.14元人民币，或0.15%。

广发银行交易员吴思捷指出，IRS对于情绪的反应更快，早盘IRS上行主要是受到了资金面略有收紧，以及回购利率开盘上行的影响，但是整体来看大方向还是向下，临近月末资金面有点波动、利率小幅上行都是正常的，并不代表大方向的改变。

上述银行交易员并谈到，一到周末宽松预期总是有所升温，但在央行刚通过SLF放水后，政策密集出台的概率相对偏低，不过“宽松的环境在这儿，估计（收益率）上也上不去，下也下不了多少，还是看震荡吧。”

此外今日一级市场有30年国债和四期进出口行新债密集招标，总体定位看稍偏低，但对二级市场影响较为有限。

剩余期限约9.83年的国开债140222券最新报价收益率 在4.41%/4.37%，上日尾盘为4.42%/4.39%。剩余期限约6.70年的国债140013券最新报价收益率 在4.76%/4.7320%，上日尾盘为4.77%/4.74%。

**IPO密集令隔夜资金需求大增**

银行间资金市场周五主要回购利率 七天及14天涨幅较上日略甚。交易员表示，场内隔夜品种需求大增，因今日多只新股密集发行，缴税也在陆续进行。但机构对时点因素过后的宽松预期仍存，且对融入长期资金动力不大，回购利率波动有限。

他们并指出，在大行稳定性资金供给仍在持续的背景下，短期流动性扰动有限，惟各期限品种供求结构性差异现象明显。

“市场一早就是隔夜少，7天尤其是14天以上，供给还可以，”上海一银行交易员称，资金融出方主要集中在政策性银行和个别大行。

上海另一银行交易员亦表示，今日主要新股申购比较多，还有缴税，导致部分机构甚至加点融入隔夜资金，但是市场还是存在强烈的不会收紧预期，所以并不太愿意拿七天品种。

“借的人还是想隔夜死扛，都觉得过两天就好，所以确定紧不了多久，”她称。

今日海洋王、中电电机等沪深股市合计有6只新股首次公开发行（IPO），资金解冻日为10月29日。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )

从成交量来看，华北另一银行交易员认为，早间市场隔夜资金成交量已经远超4,000亿，而七天成交在500亿左右，14天则100亿不足，更长期限资金成交更是寥寥，市场需求结构性差异明显,而成交偏少，也导致七天和14天价格涨幅略高；目前新股等因素对资金面扰动影响并不大，流动性宽松的预期仍旧存在。

此外，前述上海交易员亦认为，现在外汇占款等对流动性的投放补充作用在逐步降低，央行需要寻找其他的基础货币投放方式，预计未来进一步放松仍是大概率。

中国9月全部金融机构外汇占款虽再度转为正增长，但数额仅为11.4亿元人民币。分析人士普遍相信，为弥补未来基础货币供应量的缺口，央行仍需采用多种工具继续释放流动性。

今日银行间市场质押式回购总成交金额11,639.54亿元，较上日的12,662.28亿元减少；其中，隔夜品种为9,003.79亿元，上日为10,281.10亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4735 2.4269 +4.66 9,003.79

七天 3.0658 3.0597 +0.61 2,068.06

14天 3.7559 3.5210 +23.49 473.34

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 10.0000 1.1650 +883.50 --

七天 6.5000 3.6300 +287.00 --

14天 5.8000 3.5050 +229.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5500 2.5100 +4.00 --

七天 3.1000 3.0900 +1.00 --

14天 3.7000 3.5200 +18.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.4452 2.4230 +2.22 --

七天 3.0250 2.9450 +8.00 --

三个月 4.4685 4.4825 -1.40 --