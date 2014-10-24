中国证券：新版上市公司重组及收购管理办法发布，将推行并联式审批

路透上海10月24日 - 中国证监会周五发布修订后的上市公司重大资产重组管理办法和上市公司收购管理办法；并决定对并购重组中涉及其他部委的审批时，取消前置审批而采用并联审批，这将有助于上市公司提高重组效率，优化市场资源配置。

在证监会7月11日发布上述两办法的征求意见稿后，尽管社会各界对借壳上市标准、发行股份购买资产的定价机制等问题提出一些意见，但证监会并没有进行大的修订。

因为新版证券法已于8月31日实施，因此征求意见稿中关于新老办法的过渡期安排被舍去。两办法将于11月23日开始实施。

证监会新闻发言人张晓军在新闻例会上表示，本次修订以放松管制和加强监管为理念，进一步减少和简化并购重组行政许可，例如取消要约收购事前审批及两项要约收购豁免情形的审批，取消不构成借壳上市的重组行为的审批。

同时增加发行股份购买资产的市场化定价机制，对定价增加了定价弹性和调价机制规定，例如在参考20日均价基础上增加了60日均价和120日均价两个参考基准；明确对借壳上市执行与首次公开发行审核等同的要求，明确创业板公司不许借壳上市。

新办法进一步丰富并购重组支付工具，为上市公司发行优先股、定向发行可转换债券和定向权证作为并购重组支付方式预留制度空间。

张晓军还表示，为优化企业兼并重组的相关审批流程，将推行并联式审批，即在证监会审核并购项目时，不再需要申请人以获得其他相关主管部门的批准文件作为前置条件。这将进一步缩短上市公司并购重组全过程，提升并购重组效率。

本次具体涉及并联式审批改革的有三项，即发改委的境外投资项目核准和备案、商务部的外国投资者战略投资上市公司核准、经营者集中审查等。其中境外投资项目核准和经营者集中审查两项的并联审批，立即实施；另一项审批，证监会正与其他部门一起修改相关管理办法，颁布后实施。