《全球汇市一周综述》埃博拉与经济前景抑制美元涨势

整理 李春喜

路透北京10月24日 - 本周全球金融市场被经济增长放缓的阴霾所笼罩。美联储本月预计将按计划结束购债，但未来的升息前景依然不明；欧元区经济濒临衰退边缘，中国经济增长继续放缓。在经济忧虑和供应过剩的打击下，油价自6月以来已经暴跌四分之一，外汇市场也走势波动。 美元前几周下滑，因全球增长放缓的担忧促使投资者削减对美联储不久将升息的押注，但本周美国方面的利好数据不断，消费者信心意外强劲、楼市数据也好于预期，最近一周的初请失业金人数四周均值更是创下2000年5月以来最低。在这些利好数据的提振下，美元表现活跃，对日圆和欧元等主要货币上涨。 欧元则没有那么幸运。受欧洲经济低迷及欧洲央行考虑购买公司债消息的影响，欧元接连受创。虽然周四德国和欧元区的PMI数据表现不错，使欧元兑美元摆脱两周低点，但在欧洲央行宽松政策的压力之下，涨势可能难以持续。 下周欧洲、美国、日本和韩国都有重要经济数据公布。重头戏是美联储周二开始为期两天的政策会议，外界预计将在本次会议上结束购债，会后并将宣布利率决定，料将影响汇市走势。此外，新西兰和瑞典央行亦将公布利率决定，也值得投资者予以关注。、

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

简体 link.reuters.com/muh33w

繁体 link.reuters.com/nuh33w

**埃博拉与经济前景抑制美元涨势**

本周美元多数时间上涨，主要受到多个经济数据和全球经济前景的影响，但临近周末埃博拉疫情的负面消息也来搅局。 本周伊始，美元受上周五美国消费者信心及楼市数据的提振上涨。此外，媒体报导，日本政府退休金投资基金(GPIF)可能提高外国资产持仓，预计会刺激对外国货币的需求，令美元兑日圆进一步受到支撑。 此后媒体接连曝出欧洲央行拟购买公司债、以及多家银行未通过欧洲央行压力测试的消息，使欧元接连受创而给予美元支撑。周三的美国CPI、周四良好的初请失业金数据继续给美元增添动力，兑日圆触及近两周高位。但好景不长，周四晚间纽约确诊了首例感染埃博拉的患者后，打压了风险意愿，股市与美元齐跌，日圆上涨。 Western bank东京外汇交易负责人表示：“市场刚对全球经济获得一些宽慰，就传来这个消息。显然刚刚对经济前景做多的投资者要结清仓位，因为谁也无法预测会发生什么。” 亚洲市场周五也受到埃博拉疫情的冲击，美元继续走低。下周美国将公布服务业PMI，第三季GDP等数据，还有周三1800GMT美联储的政策声明。美联储预计如期结束购债，并会略微调整向市场传递的讯息，在经济形势脆弱的状况下料不会有惊人之举。周五美联储官员还要开会讨论减轻银行业监管负担的问题。

**数据疲弱及升息期望降温，英镑下跌**

本周英镑走势主要受英国零售销售数据、及央行会议记录的影响。 本周英镑开局上涨，受交易商在上周大跌后买入的提振。周三英国央行的会议记录显示，多数货币政策委员坚定反对升息，仅有两名委员继续投票支持收紧货币政策。 分析师认为，会议记录的基调偏于宽松，令多数投资人深信英国利率将在低位维持更长时间。 UKForex主管Alex Edwards的解读是：“会议记录呈现出暗淡的局面，显示欧元区经济成长减弱及低通胀，已提高英国的风险。预测明年初升息的声音正在减少，如果目前情况持续下去，可能过不久就会改为预期首次升息在2016年初。”央行的政策立场打击英镑兑美元走低。

但周四英国的零售销售降幅超出预期，拖累英镑。法国巴黎银行分析师Michael Sneyd认为，英镑对数据表现非常敏感，显然是因为市场在重新消化对英国央行升息时间的预期。他仍看好英镑，因为尽管存在明年大选以及脱离欧盟的公投等不确定性，但英国经济仍强于其他欧洲国家。 市场对周五将公布的英国GDP数据抱有良好预期,认为“周五的GDP数据可能提供一定的支撑”。 下周英国将公布的数据有英国工业联盟(CBI)零售销售差值、消费者信贷、以及GfK消费者信心指数，料将提供更多英国经济的线索，并影响英镑走势。

**欧央行买债与压力测试传言，重创欧元**

本周欧元因该地区经济面临衰退风险而承压。路透周二引述消息人士报导，欧洲央行准备在二级市场买入公司债。交易员认为这意味着央行准备继续向市场注入资金，并推高通胀和带动经济增长。消息公布后欧元遭到抛售。

此外西班牙媒体报导，至少11家银行未通过欧洲央行的压力测试，给欧元又增添压力。虽然周四欧元区的PMI数据好于预期，但并未从根本上改变欧元区濒临衰退的情况。 欧洲央行将在周日11:00GMT公布银行业压力测试结果，料将对下周欧元的走势产生影响。下周欧洲的重要数据有英国和德国的GfK消费者信心指数，德国就业数据、欧元区M3货供额和企业景气指数。(完)