台湾经济指标预测--10月27日至11月20日

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 10月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/31 -- 经济成长率 第三季 -- 3.74%(统计值) (概估值 ) * 11月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/5 1610 外汇存底 10月底 -- 4,206.96亿美元 11/5 0830 消费者物价指 10月 -- +0.72% 数(CPI) 11/7 1600 出口 10月 -- +4.7% * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 11/20 1600 外销订单 10月 -- +12.7% * 11月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/24 0830 季调失业率 10月 -- 3.90% 11/24 1600 工业生产指数 10月 -- +10.30% *11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.31% 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第三季 -- 3.74% (统计值 ) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(