台湾已公布经济指标--2014/10/27

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 9月 +10.30% +6.89% r 11/24 -- 季调失业率 9月 3.90% 3.94% 11/24 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 9月 +0.72% +2.06% r 11/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 9月底 4,206.96 4,230.66 11/5 -- 商品出口(y/y) 9月 +4.7% +9.6% 11/7 -- 商品进口(y/y) 9月 +0.2% +14.1% 11/7 -- *M2货币总计数(y/y) 9月 +5.31% +5.64% 11/25 -- 外销订单(y/y) 9月 +12.7% +5.2% 11/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +164.7 +154.5 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +43.9 +26.2 11/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.74% +3.24% r 10/31 -- 重贴现率(%) 9月25日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(