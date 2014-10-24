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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 17:41 BJT

更新版 1-《全球重要经济事件一览表》--10月24日-10月31日

(新增下周五美联储与12家地区性银行高管举行会议)

10月24日(五)

米兰--欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。会议主题为“银行业的机构性改革”(0820)。

10月26日(日)

法兰克福--欧洲央行公布综合评估结果(1000)。

法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret召开记者会(1200)。

10月27日(一)

伦敦--英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说(1830)。

多伦多--多伦多全球论坛(至10月28日)。加拿大财长奥利佛、Enbridge执行长Al Monaco和Caisse执行长Michael Sabia将发表讲话。

悉尼--澳洲央行金融稳定委员会主席Luci Ellis将出席澳洲住房与都市研究协会(Australian Housing and Urban Research Institute)小组讨论(0700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至10月28日)。

10月28日(二)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。

奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告。

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定。

10月29日(三)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定。

挪威--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与全球股票交易主管Oyvind Schanke发表谈话。

10月30日(四)

多伦多--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)、加拿大国际贸易部长法斯特(Ed Fast)和墨西哥经济部长瓜哈尔多(Ildefonso Guajardo)将出席为期两天的“竞争力”会议(至10月31日)。

惠灵顿--新西兰央行公布官方现金利率(OCR)。

马德里--西班牙央行总裁林德将参加题目为“欧元区央行的角色”的主题讨论(1815)。

10月31日(五)

华盛顿--美联储将与12家地区银行高管举行会议，讨论减轻监管负担的方法

巴塞罗那--西班牙央行总裁林德出席该国央行协助举办的一研讨会开幕式(0800)。

罗马--意大利央行总裁韦斯科、经济部长帕多安以及意大利银行协会主席Antonio Patuelli参加年度世界储蓄日活动(0930)。

东京--日本央行召开货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 杜明霞)
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