重温稿-台湾货币市场：两周短率区间高位徘徊高档，下周留意月底紧缩效应

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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* 下周留意月底紧缩效应
* 两周短率区间高位徘徊
* 短票利率持稳既有区间
记者 詹静宜
路透台北10月24日 - 台湾银行间跨月短率周五区间高位仍在0.49%。交易员指出，下周为月底最后一周交易，银行间对跨月资金调度较显保守，目前仅约四家银行对票券商开放跨月拆款，使跨月拆款利率区间高位持续徘徊高档。
展望下周，他们表示，因少数大型行库负数操作得宜并确定月底资金回流，令银行间周四当日及累积超额准备皆为负数；但整体银行间月内资金仍显宽裕，只是跨月拆款资金流动性欠佳。下周料有更多银行开放供给跨月拆款资金，可望舒缓下周跨月资金情势。
〞这个月有比上月松，月底还是会有紧缩效应。〞一位大型公营银行交易员说。
交易员认为，周五积数算三天份，吸引部分银行趁机调整积数，今日银行间月内资金拆借容易。目前银行间资金情势依旧是月内资金偏松、跨月资金难寻，多数银行对跨月资金偏向观望，待月底资金状况底定后再开放释出跨月拆款资金，下周料有更多银行加入跨月资金供给行列。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.450%，上日0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.450%，同上日；两周拆款利率区间在0.388-0.490%，上日为0.385-0.490%。
**短票利率持在既有区间**
短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，今日发票量持平偏少，短票利率持在既有区间不变，下周发票量也趋少，月底料短票利率波动不大，顶多跨月短票利率区间高位靠向0.63%。
“这个月来讲，应该是平静无波，下周发票量没有增加，月底应该只有区间高位稍有压力。”另一位大型票券商交易员说。
票券商交易员认为，此前尽量避开资金落点月底附近，希望落点平均分配以分散风险，已先行避开落点这周五及下周五月底最后一个交易日，避免引起月底短票利率波动。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.58-0.60%，短票主要交投持续转向跨月，而跨月自保30天期短票成交区间落在0.61-0.62%，交投大致持平上日%
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.609%，前日在0.605%。
台湾央行周五公布，共发行1,125.5亿台币存单。与今日存单到期金额1,125.5亿相较，存单发行余额持平。
下周央行存单到期总额为1兆883.1亿台币，落点分别为周一2,125.1亿、周二971亿、周三851.5亿、周四3,332亿及周五3,603.5亿。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为163亿台币，至周日累积超额准备为476亿台币、加计前期1%的超额准备为1,608亿台币。
**附买回利率持平**
债券市场附买回(RP)利率周五持平。交易商表示，寿险筹措中国银行 美元计价优先股交割款效应已告结束，今日未见投信明显提解，资金相对平稳。
市场人士指出，下周进入月底，预料还是有例行的资金需求，RP利率区间有机会微幅上移，但不至于出现找不到钱的窘境。
〞投信已没有赎回，续作没问题。〞一位票券商交易员表示。
台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿日前抢进中国银行 美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，部分在0.62%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。
今日有和平电力5亿台币公司债到期。
下周公债/公司债/金融债的交割、还本情况为：周一和平电力15亿台币公司债到期、周三元大银行17亿金融债交割、高雄银行 6.5亿金融债交割、远东新 15亿公司债还本;周四中租迪和20亿公司债交割。(完) (集体采写 董永年; 审校 张喜良)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(