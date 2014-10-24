标题新闻：德国商业银行将2015年布兰特原油均价预估下调至每桶85美元，此前预估为105美元

台湾债市：指标五年券殖利率再微跌，量缩狭幅整理后续仍紧盯美债

* 五年债殖利率随美债再微跌 * 狭幅整理后续紧盯美债走势 * 下周五年券106/5殖利率料在0.77-0.83% 路透台北4月28日 - 台湾指标五年公债殖利率周五连续第二日微收跌。交易员表示，因美国指标10年公债 殖利率持续稍作修正，带动106/5殖利率继续小跌，惟量缩暂在0.80%附近狭幅整理，后续仍紧盯美债走势。 他们指出，市场普遍预期美联储下周升息的机率不高，毕竟3月才刚升息一码，此次可能重申上次会议内 容；随着国际政治风险逐渐淡化，下周迈入5月料台债将回归基本面议题，并续将紧随美债波动。 〞台债还是会跟着美债上上下下。〞一位大型证券交易员说。 他们称，10年增额公债106/4R自发行前交易展开一周以来空单量仅微增至17亿台币，凸显 该券交投仍旧低迷，而时程越来越逼近下月9日标售日，料该券人气会逐渐增温。 另位大型银行交易员并指，下周除了FOMC会议外，市场仍较关注朝鲜半岛地缘政治发展及美国总统川普( 特朗普)政策是否“雷声大、雨点小”，至于10年新券动向也须留意，目前行