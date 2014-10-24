《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--10月24日

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透香港10月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本 地时间18:25时，1港元=0.78842人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为-3%，高于上交易日收盘的-3.11%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.52 4.99 0.89 建设银行 4.05 5.59 0.92 中国银行 2.66 3.59 0.94 农业银行 2.45 3.52 0.88 招商银行 10.36 13.80 0.95 中信银行 4.61 4.91 1.19 交通银行 4.20 5.62 0.95 民生银行 6.21 7.51 1.05 中国人寿 15.28 21.85 0.89 中国平安 41.07 59.50 0.88 中国太保 19.14 27.65 0.88 中信证券 12.68 18.30 0.88 新华人寿 26.27 27.35 1.22 海通证券 10.00 12.56 1.01 华能国际 6.08 8.84 0.87 大唐发电 3.86 3.77 1.30 华电国际 3.77 5.21 0.92 中煤能源 4.50 4.50 1.27 中国神华 14.56 21.00 0.88 中国石油 7.58 9.58 1.00 兖州煤业 8.29 6.10 1.72 中国石化 5.05 6.62 0.97 上海石化 3.44 2.42 1.80 中海油服 17.55 18.24 1.22 仪征化纤 4.08 3.63 1.43 中国铝业 3.56 3.26 1.39 江西铜业 13.06 12.82 1.29 洛阳钼业 6.82 4.55 1.90 紫金矿业 2.45 1.91 1.63 马钢股份 1.96 1.66 1.50 鞍钢股份 3.65 5.19 0.89 重庆钢铁 2.84 1.74 2.07 海螺水泥 16.57 24.55 0.86 北人股份 6.70 4.20 2.02 中联重科 4.63 3.68 1.60 金隅股份 6.21 5.22 1.51 中国国航 4.01 4.68 1.09 东方航空 2.93 2.54 1.46 南方航空 2.81 2.50 1.43 中国远洋 3.69 3.29 1.42 中海集运 2.90 2.14 1.72 中集集团 14.86 16.92 1.11 中海发展 4.95 4.87 1.29 宁沪高速 6.00 8.54 0.89 深高速 5.37 5.16 1.32 成渝高速 3.33 2.94 1.44 皖通高速 5.05 4.82 1.33 广深铁路 2.89 3.09 1.19 中国南车 5.80 7.89 0.93 中国交建 4.50 5.68 1.00 中国铁建 5.41 7.53 0.91 中国中铁 3.19 4.35 0.93 长城汽车 29.18 30.85 1.20 比亚迪 47.41 51.95 1.16 广汽集团 7.67 7.19 1.35 青岛啤酒 38.18 55.40 0.87 白云山 27.08 27.75 1.24 新华制药 8.47 5.30 2.03 海信科龙 8.56 8.07 1.35 南京熊猫 12.25 8.00 1.94 晨鸣纸业 4.59 3.46 1.68 上海医药 14.03 18.10 0.98 中兴通讯 14.69 17.92 1.04 东方电气 13.92 13.72 1.29 潍柴动力 19.50 28.40 0.87 东北电气 3.89 2.24 2.20 经纬纺机 15.59 7.34 2.69 昆明机床 5.54 3.94 1.78 一拖股份 8.90 5.19 2.18 北辰实业 3.46 2.20 1.99 创业环保 8.42 5.63 1.90 中国中冶 2.42 2.08 1.48 金风科技 11.38 14.24 1.01 丽珠 54.12 57.95 1.18 万科 9.09 14.46 0.80 中国北车 6.45 7.66 1.07 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透东京4月28日 - 日本公债价格周五上涨，此前的两年期公债标售需求旺盛，投资者则等待日本央行公布下月例行购债操作的细节。 指标10年期公债收益率 持稳在0.015%，10年期公债期货 收涨0.04点至151.02。 日本财务省标售2.2万亿日圆(197.9亿美元)票息0.10%的两年期公债，大约97.2833%的投标以最低价100.585中标。 投标倍数为5.51倍，远远超过上次的3.82倍，表明需求强劲。 两年期日债收益率 跌1.5个基点至负0.210%，五年期日债收益率 跌1个基点至负0.160%。 超长期公债方面，20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 跌1.5个基点至0.780%。 日本央行将在周五稍后(0800GMT)公布购债计划细节。今年4月该行购买的较短期公债较3月减少。 日本
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)