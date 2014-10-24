美国称在伊拉克对伊斯兰国发起地面攻势需数月时间

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透佛罗里达迈克迪尔空军基地10月23日（记者 Phil Stewart） - 美国中央司令部官员周四称，伊拉克军队对伊斯兰国发起可持续地面进攻还需要数月时间，叙利亚发动类似的进攻需要的时间更长。
在伊拉克，这一时间点将取决于很多因素，其中一些因素并非军方能够控制，比如伊拉克的政治和天气等。必须对伊拉克军队进行训练和装备，为大规模进攻做好准备。
“进攻不会立即开始，但可持续的反攻也无需准备数年，”一名军官说道，并称这需要“几个月”的努力。
官员们对记者称，在伊拉克的首要任务是阻止伊斯兰国推进，但承认伊拉克西部的安巴尔省处于争夺中，尽管美国领导发动了空袭。
一名官员指出，在叙利亚的大部分时间将被用于训练美国支持的武装人员，他们的首要目标是防御，确保不会有更多城镇陷落。
“起初我们将训练他们，让他们能够保卫城镇和乡村，”第一名官员说道。
但让那些武装人员能够发起进攻则需要更多训练，让足够多的武装人员准备好需要的时间更长。
这名官员表示，真正在战场上显现效果可能需要12-18个月的时间。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透东京4月28日 - 日本公债价格周五上涨，此前的两年期公债标售需求旺盛，投资者则等待日本央行公布下月例行购债操作的细节。 指标10年期公债收益率 持稳在0.015%，10年期公债期货 收涨0.04点至151.02。 日本财务省标售2.2万亿日圆(197.9亿美元)票息0.10%的两年期公债，大约97.2833%的投标以最低价100.585中标。 投标倍数为5.51倍，远远超过上次的3.82倍，表明需求强劲。 两年期日债收益率 跌1.5个基点至负0.210%，五年期日债收益率 跌1个基点至负0.160%。 超长期公债方面，20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 跌1.5个基点至0.780%。 日本央行将在周五稍后(0800GMT)公布购债计划细节。今年4月该行购买的较短期公债较3月减少。 日本
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)