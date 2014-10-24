中国政策：创新重点领域投融资机制，电信铁路等对民资开放--国务院

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透北京10月24日 - 中国国务院总理李克强周五主持常务会议称，决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放核电水电、基础电信、铁路等更多领域，为社会有效投资拓展更大空间，以改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资。
中国政府网新闻稿称，在更多领域向社会投资特别是民间资本敞开大门，与其他简政放权措施形成组合拳，以改革举措打破不合理的垄断和市场壁垒，有利于更大激发市场主体活力和发展潜力，增加公共产品供给。
会议决定，进一步引入社会资本参与核电、水电等项目，建设跨区输电通道、区域主干电网，分布式电源并网等工程和电动汽车充换电设施；并支持基础电信企业引入民间战略投资者，引导民间资本投资宽带接入网络建设运营，参与卫星导航地面应用系统等国家民用空间设施建设，研制、发射和运营商业遥感卫星。
此外，加快实施引进民间资本的铁路项目，鼓励社会资本参与港口、内河航运设施及枢纽机场、干线机场等建设，投资城镇供水供热，污水垃圾处理、公共交通等。市政基础设施可交由社会资本运营管理。
会议表示，要支持农民合作社、家庭农场等投资生态建设项目。鼓励民间资本投资运营农业、水利工程，与国有、集体投资享有同等政策待遇。推行环境污染第三方治理，推进政府向社会购买环境监测服务，吸引社会资本对教育、医疗、养老、体育健身和文化设施等加大投资。
会议要求，积极推广政府与社会资本合作（PPP）模式，优化政府投资方向，通过投资补助、基金注资、担保补贴、贷款贴息等，优先支持引入社会资本的项目。支持开展排污权、收费权、购买服务协议质（抵）押等担保贷款业务，探索利用工程供水、供热、发电、污水垃圾处理等预期收益质押贷款。
会议并称，采取信用担保、风险补偿、农业保险等方式，增强农业经营主体融资能力。发挥政策性金融作用，为重大工程提供长期稳定、低成本资金支持。发展股权和创业投资基金，鼓励民间资本发起设立产业投资基金，政府可通过认购基金份额等方式给予支持。支持重点领域建设项目开展股权和债券融资。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透东京4月28日 - 日本公债价格周五上涨，此前的两年期公债标售需求旺盛，投资者则等待日本央行公布下月例行购债操作的细节。 指标10年期公债收益率 持稳在0.015%，10年期公债期货 收涨0.04点至151.02。 日本财务省标售2.2万亿日圆(197.9亿美元)票息0.10%的两年期公债，大约97.2833%的投标以最低价100.585中标。 投标倍数为5.51倍，远远超过上次的3.82倍，表明需求强劲。 两年期日债收益率 跌1.5个基点至负0.210%，五年期日债收益率 跌1个基点至负0.160%。 超长期公债方面，20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 跌1.5个基点至0.780%。 日本央行将在周五稍后(0800GMT)公布购债计划细节。今年4月该行购买的较短期公债较3月减少。 日本
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)