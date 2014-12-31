中国经济：合理调整部分出口退税率，取消含硼钢类产品退税--国务院

日本个股：三井住友信托银行将全力支持东芝--社长
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
路透北京12月31日 - 中国国务院常务会议周三决定完善出口退税机制，合理调整部分产品出口退税率，从2015年1月1日起，对生产过程存在污染的含硼钢类产品取消退税。
中国政府网新闻稿称，明年起还提高血管支架、电动自行车、喷涂机器人等产品退税率。通过有扶有控，促进外贸结构优化。
为促进外贸稳定增长，进一步简政放权，国务院决定下放出口退税审批权限，将对生产企业退税工作全部下放到所在县（区）审批，有条件的地方经批准后可将外贸企业退税审批一并下放。对纳税信用好的企业实行“先退后审”，对信用差的企业从严审核。
此外，会议并审议通过《中华人民共和国政府采购法实施条例（草案）》，强化政府采购的政策功能，要求突出节能环保、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业发展等取向。
草案并强化政府采购的源头和结果管理，强化信息公开，提高透明度，并强化对政府采购行为的监管和社会监督。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透东京4月21日 - 日本东芝的债权人--三井住友信托银行表示，全力支持目前陷入困境的东芝。东芝目前努力出售几项核心资产，力保一线生机。
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路透4月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 239.6 4 246 10 * 5月 234.4 147 242.3 20 * 6月 214.4 461 222.5 57 * 7月 207.2 367 217.4 1,358 * 8月 205.7 943 215 496 * 9月 203.1 6,370 212 2,860 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译