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亚洲 | 2014年 10月 24日 星期五 19:38 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油价格上涨，但仍为连续第八周下滑

路透新加坡10月24日 - 亚洲380-cst燃料油固定价格周五反弹，追随原油价格走扬，但仍无法幸免于连续第八周下滑。

新加坡380-cst船用燃料油价格报每吨476.50美元，较上周下跌3美元，但较本周四上涨4.50美元。

交易商表示，这相当于每吨现货升水约3.30美元，接近11月定期燃料升水所在的区间。

月度11月定期燃料油升水据称在每吨3-3.50美元之间，10月升水为每吨约4美元。

西方供应庞大，却遭遇需求放缓，加重了市场压力。

台湾台塑出售40,000吨280-cst的燃料油，价格每吨贴水约50美元，比先前一笔10月装运船货低25%。市况之疲软由此可见一斑。

台塑该笔最新售出的船货系透过标售，将在11月3-5日从麦寮装运。

现货交易方面，摩科瑞从Lukoil买进20,000吨380-cst燃料油，11月13-17日装运，每吨较新加坡现货报价升水0.50美元。

BP从Lukoil买进20,000吨380-cst燃料油，11月19-23日装运，每吨较新加坡现货报价升水0.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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