国际油市：亚洲380-cst燃料油价格上涨，但仍为连续第八周下滑

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透新加坡10月24日 - 亚洲380-cst燃料油固定价格周五反弹，追随原油价格走扬，但仍无法幸免于连续第八周下滑。
新加坡380-cst船用燃料油价格报每吨476.50美元，较上周下跌3美元，但较本周四上涨4.50美元。
交易商表示，这相当于每吨现货升水约3.30美元，接近11月定期燃料升水所在的区间。
月度11月定期燃料油升水据称在每吨3-3.50美元之间，10月升水为每吨约4美元。
西方供应庞大，却遭遇需求放缓，加重了市场压力。
台湾台塑出售40,000吨280-cst的燃料油，价格每吨贴水约50美元，比先前一笔10月装运船货低25%。市况之疲软由此可见一斑。
台塑该笔最新售出的船货系透过标售，将在11月3-5日从麦寮装运。
现货交易方面，摩科瑞从Lukoil买进20,000吨380-cst燃料油，11月13-17日装运，每吨较新加坡现货报价升水0.50美元。
BP从Lukoil买进20,000吨380-cst燃料油，11月19-23日装运，每吨较新加坡现货报价升水0.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透东京4月28日 - 日本公债价格周五上涨，此前的两年期公债标售需求旺盛，投资者则等待日本央行公布下月例行购债操作的细节。 指标10年期公债收益率 持稳在0.015%，10年期公债期货 收涨0.04点至151.02。 日本财务省标售2.2万亿日圆(197.9亿美元)票息0.10%的两年期公债，大约97.2833%的投标以最低价100.585中标。 投标倍数为5.51倍，远远超过上次的3.82倍，表明需求强劲。 两年期日债收益率 跌1.5个基点至负0.210%，五年期日债收益率 跌1个基点至负0.160%。 超长期公债方面，20年期日债收益率 跌1.5个基点至0.555%，30年期日债收益率 跌1.5个基点至0.780%。 日本央行将在周五稍后(0800GMT)公布购债计划细节。今年4月该行购买的较短期公债较3月减少。 日本
路透4月28日 - 澳洲股市周五收盘持平，但月线连续第三个月上扬。 澳洲S&P/ASX股指略收升2.619点或0.04%报5,924.1点，受大宗商品价格走软拖累。 油价、金价和金属价格均走低，打压整体金属股指数收低0.4%。 但澳洲国民银行和澳新银行上涨，部分抵消指标股指的压力，投资者在下周主要银行公布业绩前提前布仓。 指标股指本周涨1.2%，本月升1%。(完) (编译 李爽 审校 于春红)